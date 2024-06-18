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Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

2024-06-18 17:31:34
Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

Pek çok kişi, kahvaltı sofralarında yer vermek için farklı alternatifler arıyor. Yumurta, peynir, zeytin gibi temel ürünlerin yer aldığı bu sofralarda değişik çeşitlerin olmasını istiyorlar. Bu alternatiflerin sağlıklı olması ise önemli bir detay. Tam da bu noktada Canan Karatay’ın röportajlarında ve kitaplarında sık sık önerdiği iki malzeme öne çıkıyor. Bu iki besin, sağlığa faydalı olduğundan dolayı kahvaltılarda mutlaka tüketilmeli. Birisi, demir açısından zenginken diğeri ise kemik sağlığı için önem taşıyor. Peki, bu iki besin hangisi? Faydaları nelerdir? Neden kahvaltıda tüketilmeli?

#1
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

Kahvaltıda ıspanak ve peynir tüketmek, güne sağlıklı ve besleyici bir başlangıç yapmanın önemli bir yolu olarak kabul ediliyor. Ispanak, vitamin ve mineral açısından zengin bir sebze olup peynir ise protein, kalsiyum ve diğer önemli besinler sağlıyor. Bu kombinasyon, gün boyu enerji sağlamanın yanı sıra kemik sağlığını destekliyor ve sindirim sistemini güçlendiriyor. İşte tüm detaylar… TAM BİR VİTAMİN DEPOSU: ISPANAK! Ispanak; A, C, K vitaminleri ile demir, folat, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından oldukça zengin. Bu besin, içeriği sayesinde vücudun günlük ihtiyaçlarına katkı sağlıyor. A vitamini, göz sağlığı için önemli olup ıspanakta bol miktarda bulunuyor. C vitamini ise bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken K vitamini kemik sağlığı için önemli.

#2
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

ANEMİ RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR! Ispanak, içerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Folat içeriği ise hücre yenilenmesi ve DNA sentezi için gerekli. Bu nedenle hamilelikte önemli bir besin. Magnezyum ise kas fonksiyonları ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineral. Ispanak da bu minerali bol miktarda içeriyor. HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR! Bu yeşil sebze, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Bu da kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif açısından zengin olması sindirim sistemi sağlığını destekliyor, kabızlık gibi sorunları önlüyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. ANEMİ RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR! Ispanak, içerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Folat içeriği ise hücre yenilenmesi ve DNA sentezi için gerekli. Bu nedenle hamilelikte önemli bir besin. Magnezyum ise kas fonksiyonları ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineral. Ispanak da bu minerali bol miktarda içeriyor. HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR! Bu yeşil sebze, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Bu da kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif açısından zengin olması sindirim sistemi sağlığını destekliyor, kabızlık gibi sorunları önlüyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor.

#3
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PROTEİN KAYNAĞI: PEYNİR! Peynir, öncelikle yüksek kaliteli protein kaynağı. Protein, vücut hücrelerinin yapı taşı olarak görev yapıyor. Kasların cildin ve diğer dokuların sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlıyor. Peynirde bulunan proteinler, yüksek biyolojik değere sahip. Yani vücut tarafından kolay bir şekilde kullanılıyor. KALSİYUM İÇERİĞİ İLE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR! Peynir, kalsiyum açısından zengin bir gıda. Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve güçlenmesi için gerekli. Bu mineral; aynı zamanda kas fonksiyonları, sinir iletimi ve kanın pıhtılaşması gibi çeşitli vücut fonksiyonları için de büyük bir önem taşıyor.

#4
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

ENERJİ METABOLİZMASININ TEMEL KAYNAĞI! Peynirde bulunan diğer bir önemli mineral ise fosfordur. Fosfor, hücrelerin yapı taşı olan DNA ve RNA'nın sentezinde rol oynuyor ve enerji metabolizması için gerekli. Peynir, çinko gibi mineraller ile B vitaminleri (özellikle B12 vitamini) açısından da zengin. Bu vitaminler ve mineraller, vücutta çeşitli metabolik işlevler için gereklidirler ve sağlıklı bir yaşam için önemlidirler. PROBİYOTİK ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR! Peynirin faydaları sadece besin içeriğiyle sınırlı değil. Fermente edilmiş bir ürün olması nedeniyle sindirim sistemine de olumlu etkileri oluyor. Probiyotik özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını destekliyor ve sindirim sisteminin dengesini korumaya yardımcı oluyor. DOYMUŞ YAĞ ASİTLERİ İÇERİYOR! Sağlıklı yağlar açısından da peynir önemli bir kaynak. Özellikle doymuş yağ asitleri ve konjuge linoleik asit (CLA) gibi bileşikler içeriyor. Bu yağlar, vücutta çeşitli hormonal ve hücresel fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynuyor.

#5
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

ISPANAKLI PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ Malzemeler: 3,5 adet yufka İç harcı için: 1 kg ıspanak 1 adet kuru soğan 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı domates salçası 200 gr peynir 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı tuz Sosu için: 1 su bardağı sıvı yağ (200 ml) 2-3 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı sirke Üzeri için; Kalan sos 1 adet yumurta Susam Çörek otu

#6
Foto - Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

YAPILIŞI: İç harcı için soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın. Ardından tencereye sıvı yağı alarak doğranan soğanları ilave edin ve hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Domates salçasını da ilave ederek güzelce karıştırın. Daha sonra güzelce yıkanan ve doğranan ıspanağı ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak ıspanaklar yumuşayana kadar pişirin. Ara ara karıştırmayı unutmayın. Pişen ıspanakları ayrı bir karıştırma kabına alın ve üzerine karabiber, tuz, pul biber ve lor peynirini ekleyerek karıştırın. Böreğin sosu için uygun bir karıştırma kabına sıvı yağ, un ve sirkeyi alarak karıştırın. Yufkayı ortadan bölün ve yarısını tezgaha alarak hazırlanan sostan bolca sürün. Ardından iç harcından 2-3 yemek kaşığı kadar serpiştirin. Yufkayı rulo şeklinde sarın ve ruloyu da kendi etrafında dolayarak gül şeklini verin. Hazırlanan böreği sıvı yağ sürülen tepsinin ortasına yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde sardıktan sonra tepsinin ortasındaki böreğin etrafına dolayın. Kalan sosa yumurta kırıp çırpın ve hazırlanan böreğin üzerine güzelce sürün. posta'ya göre: Son olarak çörek otu ve susam serperek önceden ısıtılan 180°C alt üst fansız ayardaki fırına 40-45 dakika pişmeye bırakın.

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