Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor

ANEMİ RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR! Ispanak, içerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Folat içeriği ise hücre yenilenmesi ve DNA sentezi için gerekli. Bu nedenle hamilelikte önemli bir besin. Magnezyum ise kas fonksiyonları ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineral. Ispanak da bu minerali bol miktarda içeriyor. HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR! Bu yeşil sebze, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Bu da kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif açısından zengin olması sindirim sistemi sağlığını destekliyor, kabızlık gibi sorunları önlüyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. ANEMİ RİSKİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR! Ispanak, içerdiği demir sayesinde anemi riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Folat içeriği ise hücre yenilenmesi ve DNA sentezi için gerekli. Bu nedenle hamilelikte önemli bir besin. Magnezyum ise kas fonksiyonları ve sinir iletimi için gerekli olan bir mineral. Ispanak da bu minerali bol miktarda içeriyor. HASTALIKLARLA MÜCADELE EDİYOR! Bu yeşil sebze, antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor. Bu da kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı oluyor. Aynı zamanda lif açısından zengin olması sindirim sistemi sağlığını destekliyor, kabızlık gibi sorunları önlüyor ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor.