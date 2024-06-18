2024-06-18 17:31:34 Canan Karatay tek tek saydı: Çay demlenene kadar hazır oluyor: Kasları beton kadar kuvvetlendiriyor, demir depolarını dolduruyor
Pek çok kişi, kahvaltı sofralarında yer vermek için farklı alternatifler arıyor. Yumurta, peynir, zeytin gibi temel ürünlerin yer aldığı bu sofralarda değişik çeşitlerin olmasını istiyorlar. Bu alternatiflerin sağlıklı olması ise önemli bir detay. Tam da bu noktada Canan Karatay’ın röportajlarında ve kitaplarında sık sık önerdiği iki malzeme öne çıkıyor. Bu iki besin, sağlığa faydalı olduğundan dolayı kahvaltılarda mutlaka tüketilmeli. Birisi, demir açısından zenginken diğeri ise kemik sağlığı için önem taşıyor. Peki, bu iki besin hangisi? Faydaları nelerdir? Neden kahvaltıda tüketilmeli?