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Sağlık
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Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

2023-09-24 13:12:56
Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Yıllardır doğudan batıya herkesin uyguladığı bu yöntem büyük yanlışlar ortaya çıkarıyor. Prof. Dr. Canan Karatay’dan tabuları yıkan önemli bir açıklama geldi. Faydadan çok zarar getiriyor diyerek domatesin en doğru kullanım şeklini açıkladı. İşte tüm detaylar… Sağlıklı beslenme açısından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerinde toplayan Canan Karatay, herkesin bildiği doğruları yıkmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan domatesler aslında zehre dönüşüyor. Karatay, bu domatesleri sakın tüketmeyin diyerek herkesi uyardı. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Sofralardan eksik olmayan domates hakkında açıklamalarda bulunan Canan Karatay, herkesin sebze olarak bildiği bu besinin aslında meyve olduğunu söyledi. Haziran ve Temmuz aylarında çok fazla tüketilen domatesin şekeri ve ürik asitleri yükselttiğini dile getiren Karatay, karbonhidrat olmadığını ancak yeşil fasulye ve baklada olduğu gibi domateste de şeker olduğunu vurguladı.

#2
Foto - Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Domateslerin ilaçlı tarım zehirleri ile büyütüldüğünü ifade eden Karatay, bütün hastalıkların Bu nedenle ortaya çıktığını söyledi. Domatesin Eylül ayında tüketilmesi gerektiğini işaret eden uzman isim yapay olarak piyasaya sürülen her meyve ve sebzenin tehlikeli olduğunu vurguladı. yıllardır besinlerin mevsiminde tüketilmesi gerektiğini dile getiren Canan Karatay, Eylül ayında doğal domates bularak kışlık hazırlığı yapılabileceğine değildi.

#3
Foto - Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Canan Karatay açıklamaları ile dikkat çekerken en sağlıklı domatesin hangisi olduğu da merak ediliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda salkım domatesin daha sağlıklı olduğu aktarıldı. Salkım domates içerisinde diğer domateslere göre daha fazla antioksidan içeriye olduğu ifade edildi. Vücudumuzda serbest radikallerle savaş halinde olan antioksidanlar kanser gibi hastalıkların da bir numaralı koruyucusudur.

#4
Foto - Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Salkım domateslerin tüketilmesi durumunda bağışıklık sisteminin güçleneceğini ifade eden uzmanlar diğer domatesleri kıyasla salkım domatesin daha az su içeriği bulunduğunu söyledi. Bu nedenle salkım domatesin daha lezzetli ve besleyici olduğu aktarılırken abuklarının İnce olması nedeniyle sindiriminin de kolay olduğunun altı çizildi. Salkım domateslerin raf ömrü de diğer domateslere göre daha uzun olmaktadır. Kış ayları yaklaşırken ev hanımları da hemen hemen birçok sebze ve meyveden konserve yapmaktadır. Uzman isimler konserve yaparken dikkat edilmesi gereken detayları tek tek açıkladı. Bu kapsamda konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

#5
Foto - Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

• Hijyen kurallarına dikkat edilmeli, • Ürünlerin çürüksüz ve yarasız olmasına dikkat edilmeli, • Ürünler iyice yıkandıktan sonra kabukları soyulmalı, • Bakteri oluşumunun engellenmesi için en az 20-30 dakika boyunca kaynatılmalı, • Bu işlemde düdüklü tencere kullanmaya dikkat edilmelidir. Düdüklü tencere içerisindeki basınç sıcaklığı 100 dereceyi aşarken bakterilerin üreme oranı da en aza indirilmektedir.

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