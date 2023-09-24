Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin

Salkım domateslerin tüketilmesi durumunda bağışıklık sisteminin güçleneceğini ifade eden uzmanlar diğer domatesleri kıyasla salkım domatesin daha az su içeriği bulunduğunu söyledi. Bu nedenle salkım domatesin daha lezzetli ve besleyici olduğu aktarılırken abuklarının İnce olması nedeniyle sindiriminin de kolay olduğunun altı çizildi. Salkım domateslerin raf ömrü de diğer domateslere göre daha uzun olmaktadır. Kış ayları yaklaşırken ev hanımları da hemen hemen birçok sebze ve meyveden konserve yapmaktadır. Uzman isimler konserve yaparken dikkat edilmesi gereken detayları tek tek açıkladı. Bu kapsamda konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir: