2023-09-24 13:12:56 Canan Karatay "Anında öldürüyor" diyerek uyardı! Eyvah ki ne eyvah! Sakın ama sakın ağzınıza sürmeyin
Yıllardır doğudan batıya herkesin uyguladığı bu yöntem büyük yanlışlar ortaya çıkarıyor. Prof. Dr. Canan Karatay’dan tabuları yıkan önemli bir açıklama geldi. Faydadan çok zarar getiriyor diyerek domatesin en doğru kullanım şeklini açıkladı. İşte tüm detaylar… Sağlıklı beslenme açısından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerinde toplayan Canan Karatay, herkesin bildiği doğruları yıkmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında kullanılan domatesler aslında zehre dönüşüyor. Karatay, bu domatesleri sakın tüketmeyin diyerek herkesi uyardı. İşte tüm detaylar…