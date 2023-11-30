  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
14
Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

2023-11-30 09:57:17
Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Prof. Dr. Canan Karatay, kebaba yeşil ışık yaktı ama bir uyarıda bulundu. Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti, "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormone üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor" diye konuştu.

#1
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Prof. Karatay, 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar insan vücudu için zehirdir.

#2
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormone salgılatır.

#3
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Bunların kalorisinden korkulmaması gerekir. Çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz.

#4
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun sure devam eden sağlıklı enerji sağlar"

#5
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Şeker hastalığına da değinen Karatay, “Şeker hastalığı asla genetik değildir, aşırı düzeyde şeker tüketiminin sonucudur. Aynı ailede görülmesi, aynı aile içinde ne görüyorsak onu yapmamızın sonucudur. Annemizden babamızdan ne görürsek onu yapıyoruz” dedi.

#6
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

Prof. Karatay, Adana kebabı tüketimi ile ilgili soruya, “Adana kebap memleketi. Çok lezzetli yemekleriniz var. İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest. Ama yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz” şeklinde yanıt verdi.

#7
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR? İnsülin direnci genellikle tip 2 diyabetin bir öncüsü olarak kabul edilir. Tip 2 diyabet, vücudun yeterince insülin üretmemesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda ortaya çıkar.

#8
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

İnsülin direnci, genellikle obezite, fiziksel aktivitenin azalması, genetik faktörler ve yaş gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilir.

#9
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

İnsülin direncinin belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

#10
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

YORGUNLUK Hücrelerin yeterince enerji alamaması nedeniyle kişi kendini yorgun hissedebilir.

#11
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

AÇLIK VE SUSUZLUK Kan şekerinin düzensiz kontrolü, sürekli açlık hissi ve aşırı susuzluk gibi sorunlara neden olabilir.

#12
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

KİLO ARTIŞI İnsülin direnci genellikle kilo alımına katkıda bulunabilir.

#13
Foto - Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler!

KARIN OBEZİTESİ Karın bölgesindeki yağ birikimi, insülin direnci ile ilişkilendirilmiştir. YÜKSEK KAN BASINCI: İnsülin direnci, hipertansiyon riskini artırabilir. YÜKSEK KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ: Insülin direnci, kan şekerinin normalden daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.

İki yüzlü BM'ye karşı haykırdı! 'Bu savaş değil İsrail'in katliamı'
Gündem

İki yüzlü BM'ye karşı haykırdı! 'Bu savaş değil İsrail'in katliamı'

İsrail'in Gazze'de sivil yerleşim yerlerine yönelik acımasızca bombardımanı devam ederken; Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde kon..
Musk özür diledi
Dünya

Musk özür diledi

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.
Katar Dışişleri Bakanı Almanya Cumhurbaşkanını merdivende bekletti
Gündem

Katar Dışişleri Bakanı Almanya Cumhurbaşkanını merdivende bekletti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar Dışişleri Bakanı Sultan Al-Muraichi kendisini karşılamaya gelene kadar yaklaşık yarım saat boyunca u..
Ülke şokta! Belediye iflas ettiğini duyurdu
Dünya

Ülke şokta! Belediye iflas ettiğini duyurdu

İngiltere'de Nottingham Belediye Meclisi, bütçedeki "önemli açık" nedeniyle fiilen iflas ettiğini bildirdi.
Netenyahu'ya yahudinin öfkesi büyüyor!
Gündem

Netenyahu'ya yahudinin öfkesi büyüyor!

Mücahid Hamas ile katil İsrail arasındaki esir takası sürerken, İsrail medyasından dikkat çeken bir haber geldi.
Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi'nde uyarıda bulundu: Hepimize musallat olacak
Gündem

Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi'nde uyarıda bulundu: Hepimize musallat olacak

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, 'Yakında (İsrail-Filistin) bu sorunları çözmezsek kimsenin ceza almadığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23