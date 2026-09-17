Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Hindistan Merkez Bankası'nın muafiyet başvurusunu reddetmesi üzerine, Ratan Tata'nın çatı şirketi olan 185 milyar dolarlık Tata Sons mecburi halka arz sürecine girdi. Rahmi Koç ile Ratan Tata'nın üniversite yıllarındaki dostluğunun bir ürünü olan ve Arçelik ortaklığıyla kurulan Voltbek'in de bu devasa halka arzdan güçlü bir finansal destek alması bekleniyor. Bünyesinde Tata Motors ve TCS gibi küresel devleri barındıran holdingin borsaya kote olması uluslararası piyasalarda geniş yankı uyandırdı.