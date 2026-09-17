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Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

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Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Hindistan Merkez Bankası'nın muafiyet başvurusunu reddetmesi üzerine, Ratan Tata'nın çatı şirketi olan 185 milyar dolarlık Tata Sons mecburi halka arz sürecine girdi. Rahmi Koç ile Ratan Tata'nın üniversite yıllarındaki dostluğunun bir ürünü olan ve Arçelik ortaklığıyla kurulan Voltbek'in de bu devasa halka arzdan güçlü bir finansal destek alması bekleniyor. Bünyesinde Tata Motors ve TCS gibi küresel devleri barındıran holdingin borsaya kote olması uluslararası piyasalarda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Hint iş insanı Ratan Tata'nın 1950'li yıllarda ABD'deki üniversite sıralarında başlayan dostluğu, yarım asır sonra dev bir küresel ortaklığa dönüşmüştü. İki grubun Hindistan'daki ortaklığı Voltbek pozitif büyümesini sürdürürken, Hindistan'dan Tata Sons için kritik bir finansal karar çıktı. Bloomberg ve Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Hindistan Merkez Bankası (RBI), Tata Sons'un halka arz zorunluluğundan muaf tutulmak amacıyla yaptığı "çekirdek yatırım şirketi" statüsünden çıkarılma ve kayıt iptali başvurusunu reddetti.

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Foto - Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Banka dışı finans kuruluşu kategorisinde üst kademede yer alan 185 milyar dolarlık Tata Sons, düzenlemeler gereği kamu fonlarına erişimi ve ölçeği nedeniyle borsaya kote olmak zorunda kalacak. Şirketin ikinci büyük hissedarı Shapoorji Pallonji Group'un da bu halka arzı desteklediği ifade ediliyor. Rahmi Koç ile Ratan Tata'nın gençlik yıllarındaki dostluğu, 2012 yılında başlayan fizibilite görüşmelerinin ardından 2017'de resmi ortaklığa döküldü.

#3
Foto - Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Koç Holding bünyesindeki Arçelik ile Tata Group bünyesindeki Voltas, 180 milyon dolarlık yatırımla Voltbek (Voltas-Beko) Home Appliances şirketini kurdu. Fabrikası 2020 yılında açılan Voltbek, 2025-2026 mali yılında gelirini 12,27 oranında artırarak yaklaşık 300 milyon dolar seviyesine ulaştırdı. Mart 2025 itibarıyla tek başına varlıklarının değeri 1,75 trilyon rupi olan holding şirketi Tata Sons; bilişimden otomotive, çelikten havacılığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

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Foto - Gelen ret kararı bir anda her şeyi değiştirdi! Koç Holding’in dev ortağından sürpriz hamle

Şirket bünyesinde yer alan küresel markalar şöyle sıralanıyor: Tata Consultancy Services (TCS) Tata Motors Tata Steel Air India Holdingin çatı şirket olarak borsaya açılmasıyla elde edilecek yeni finansal gücün, Koç Grubu ile Hindistan'daki ortak yatırımları olan Voltbek'e de olumlu yansıması bekleniyor.

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