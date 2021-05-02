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Çanakkale'de akılalmaz olay! Ortadan kayboldular

2021-05-02 17:47:48
Çanakkale'de akılalmaz olay! Ortadan kayboldular

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, mazgal ızgaraları ile kanalizasyon rögar döküm kapakları çalındı.

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Foto - Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 25 kapak ve ızgaranın çalındığını bildirdi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 25 kapak ve ızgaranın çalındığını bildirdi.

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Foto - İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini aktaran Bayram,

İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini aktaran Bayram, "Olay şu anda araştırılıyor. Bu mübarek günlerde ve genelde böyle bir olayın yaşanması doğru değil. Çünkü ana yol güzergah üzerinde çalınan bu rögar kapakları insanların ve hayvanların hayati tehlikesine sebep olabilir. Araçların kaza yapmasına neden olabilir. Üzücü bir olay. İnşallah bir daha başımıza gelmez." ifadelerini kullandı.

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Foto - Polisin hırsız ya da hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Polisin hırsız ya da hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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