Çanakkale'de akılalmaz olay! Ortadan kayboldular

İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdiklerini aktaran Bayram, "Olay şu anda araştırılıyor. Bu mübarek günlerde ve genelde böyle bir olayın yaşanması doğru değil. Çünkü ana yol güzergah üzerinde çalınan bu rögar kapakları insanların ve hayvanların hayati tehlikesine sebep olabilir. Araçların kaza yapmasına neden olabilir. Üzücü bir olay. İnşallah bir daha başımıza gelmez." ifadelerini kullandı.