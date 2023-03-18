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Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

2023-03-18 11:31:20
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası oldu, Çanakkale'nin geçilemeyeceği kanıtlandı. Şanlı Türk ordusu, düşmanın hesabını bozup büyük bir destan yazdı. Çanakkale Deniz Zaferi, 108. yıl dönümünde törenlerle kutlanacak.

#1
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği ve istikbali için bir dönüm noktası oldu. Türkiye, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya kanıtladı. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varolma mücadelesi verdi. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915’te Çanakkale Boğazı’ndaki deniz savaşıyla başladı. Daha sonra karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusunun zaferiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne ve Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katılacak. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli muharebelerinden "Çanakkale Savaşı" öncesinde İngiltere, Avrupa'da savaşın mevzi çatışmalara dönüşmesi üzerine, Çanakkale ya da Balkanlar'da yeni bir cephe açıp İstanbul'u ele geçirerek, Osmanlı Devletini Almanya'dan ayırmayı ve kararsız Bulgaristan'ın ittifak devletleri yanında yer almasını önlemeyi düşünüyordu. Osmanlı güçlerinin 3 Şubat 1915'teki Süveyş Kanalı'na taarruzu sonuç vermeyince İngiltere, Mısır'daki güçlerini boğazlara yöneltti.

#2
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

İLK BOMBARDIMAN 19 ŞUBAT SABAHINDA İtilaf devletleri, 12'si İngiliz, 4'ü Fransız olmak üzere 16 muharebe gemisi, 6 muhrip, 14 mayın arama tarama ve bir uçak gemisinden oluşan donanmasıyla 19 Şubat 1915 sabahı, "Müstahkem Mevki Methal Grubu Bataryaları"na bombardıman başlattı.

#3
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

İKİNCİ BOMBARDIMAN 25 ŞUBAT'TA Methal Grubu'nda Ertuğrul, Seddülbahir, Kumkale, Orhaniye bataryaları ile Erenköy civarında yerleştirilmiş bir kısım seyyar obüs bataryası, Merkez Grubu'nda ise Anadolu ve Rumeli bataryaları bulunuyordu. Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ikinci bombardıman 25 Şubat'ta yapıldı.

#4
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

BÜYÜK TAARRUZ BAŞLATILDI 26 Şubat-17 Mart arasında ise itilaf devletleri donanması mayın arama taraması gerçekleştirdi ancak 17-18 Mart gecesi Nusret Mayın Gemisi, Erenköy Koyu'na ve boğaz geçişine mayın döşedi. Müttefik donanması, 18 Mart günü saat 11.15'te ilk atışlarla büyük bir taarruz başlattı. Saat 18.00'e kadar süren şiddetli çatışmalar sonunda, itilaf devletleri donanmasının üç muharebe gemisi "Bouvet", "Irresistible" ve "Ocean" zırhlıları battı, iki muharebe gemisiyle bir muharebe kruvazörü yara aldı.

#5
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

YEDİ SAAT SÜREN SAVAŞ Yedi saat süren savaşta elde edilen kesin zafer, tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçti ve Çanakkale'nin "geçilmezliği" tüm dünyaya ispat edildi.

#6
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

#7
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

#8
Foto - Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı! Destan yazdık hesabı bozduk

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