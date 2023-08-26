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#1
Foto - Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda

Çanakkale'de, birçok devlet kurumunun dayanışması ve ekiplerin olağanüstü çabasıyla 48 saat dolmadan kontrol altına alınan orman yangını sırasında ABD'de olduğu öne sürülen ve sadece tweet atmakla yetinen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, tepki çekti.

#2
Foto - Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda

Belediye yetkilileri ise Ülgür Gökhan'ın Çanakkale'ye dönmek üzere yola çıktığını öne sürdü. Yangının başladığı gün, Amerika'nın San Francisco kentine gittiği öne sürülen Ülgür Gökhan'a vekâlet eden Başkan Vekili İrfan Mutluay ise Başkan'ın nerede olduğunu dair açıklama yapmaktan yine kaçındı.

#3
Foto - Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda

Mutluay, "Yangın için tüm ekiplerimizle teyakkuzdaydık. Başkanlık görevine vekâleten baktım.

#4
Foto - Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda

Başkanın nerede olduğunu biliyordum. Kendisi gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

#5
Foto - Çanakkale yanıyor! CHP'li başkan hala kayıplarda

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