Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor...

Bakan Ersoy, “Troya’dan Cumhuriyet’e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz. Biz bu kadim mirası korumakla yetinmiyor; restore ettiğimiz kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar tarihî mekânlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz. İlk günden itibaren Çanakkalelilerin büyük bir ilgiyle sahip çıktığı Kültür Yolu Festivalimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Troya’nın evrensel mirasını bugün Roma’dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Çanakkale’mizi, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.