Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!
Emeklilerin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişimle yeniden şekillendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 28, piyasa katılımcılarının yüzde 29,43 ve alternatif senaryonun yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında değişebilir. Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının ise senaryolara göre 25 bin 601 TL ile 26 bin 65 TL arasında olması bekleniyor. İşte yeni hesaplamanın ayrıntıları…