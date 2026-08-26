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Ekonomi
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Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

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Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Emeklilerin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişimle yeniden şekillendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 28, piyasa katılımcılarının yüzde 29,43 ve alternatif senaryonun yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında değişebilir. Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının ise senaryolara göre 25 bin 601 TL ile 26 bin 65 TL arasında olması bekleniyor. İşte yeni hesaplamanın ayrıntıları…

#1
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de ulaşacağı seviye için hesaplamalar sürüyor.

#2
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükselen en düşük emekli aylığının Ocak 2027'de ulaşacağı seviye için hesaplamalar sürüyor.

#3
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Sabah’ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisini güncellemesiyle birlikte emekli zammına ilişkin tahminler de değişti.

#4
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

TCMB'nin yüzde 28'lik tahmininin yanı sıra piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük ve alternatif hesaplamanın yüzde 30,32'lik beklentisi üzerinden üç farklı senaryo ortaya çıktı.

#5
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1,78 arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk enflasyon verisi belli oldu.

#6
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Memur ve memur emeklileri açısından ise henüz enflasyon farkı oluşmadı. Ocak ayında uygulanacak kesin zam oranının ortaya çıkması için yılın ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor.

#7
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Ağustos ayı TÜFE verileri 3 Eylül'de açıklanacak. Böylece emeklilerin Ocak 2027 zammı hesabında kullanılacak ikinci enflasyon verisi de ortaya çıkmış olacak.

#8
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 olarak açıklandı.

#9
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

2026'nın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

#10
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Piyasa beklentisi olan yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyonunun gerçekleşmesi durumunda ise ikinci 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 seviyesinde olması öngörülüyor.

#11
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8,70 ile yüzde 9,92 arasında gerçekleşebileceği hesaplanıyor.

#12
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32 olarak öne çıktı. Bu senaryoda yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 10,67 olması bekleniyor.

#13
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 26 BİN TL'Yİ GEÇEBİLİR Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor. Üç farklı enflasyon senaryosuna göre hesaplanan yeni taban aylıklar şöyle: Yüzde 8,70 zam: 25 bin 601 TL Yüzde 9,92 zam: 25 bin 888 TL Yüzde 10,67 zam: 26 bin 65 TL Böylece en yüksek senaryoda en düşük emekli aylığının 26 bin TL'yi aşabileceği hesaplanıyor.

#14
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

FARKLI MAAŞLAR İÇİN OCAK 2027 HESAPLAMASI Mevcut maaşı 24 bin TL olan bir emeklinin aylığının yüzde 8,70'lik zam senaryosunda 26 bin 88 TL'ye, yüzde 9,92'lik senaryoda 26 bin 381 TL'ye ve yüzde 10,67'lik senaryoda 26 bin 561 TL'ye çıkması bekleniyor. 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı ise aynı senaryolara göre 27 bin 175 TL, 27 bin 480 TL ve 27 bin 668 TL seviyelerine ulaşacak. 30 bin TL maaş için hesaplanan yeni aylıklar sırasıyla 32 bin 610 TL, 32 bin 976 TL ve 33 bin 201 TL olarak öne çıkıyor.

#15
Foto - Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

40 bin TL maaş alan emeklilerde ise üç senaryoya göre hesaplama şöyle: Yüzde 8,70 zam: 43 bin 480 TL, Yüzde 9,92 zam: 43 bin 968 TL, Yüzde 10,67 zam: 44 bin 268 TL, Ocak 2027 emekli zammının kesin oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Bu nedenle mevcut rakamlar, yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamaları gösteriyor.

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