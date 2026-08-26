Zam için yeni hesaplama: En düşük emekli maaşı 26 bin TL’yi aşabilir!

FARKLI MAAŞLAR İÇİN OCAK 2027 HESAPLAMASI Mevcut maaşı 24 bin TL olan bir emeklinin aylığının yüzde 8,70'lik zam senaryosunda 26 bin 88 TL'ye, yüzde 9,92'lik senaryoda 26 bin 381 TL'ye ve yüzde 10,67'lik senaryoda 26 bin 561 TL'ye çıkması bekleniyor. 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı ise aynı senaryolara göre 27 bin 175 TL, 27 bin 480 TL ve 27 bin 668 TL seviyelerine ulaşacak. 30 bin TL maaş için hesaplanan yeni aylıklar sırasıyla 32 bin 610 TL, 32 bin 976 TL ve 33 bin 201 TL olarak öne çıkıyor.