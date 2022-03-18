  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Çanakkale Köprüsü için hatıra parası basıldı

2022-03-18 14:46:20
Çanakkale Köprüsü için hatıra parası basıldı

Boğazı birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü madeni 1 TL’nin arkasında yer alacak.

#1
Foto - Yeni madeni 1 TL’ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek.

Yeni madeni 1 TL’ler 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışına özel bugün tedavüle verilecek.

#2
Foto - 1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor.

1915 Çanakkale köprüsü açılışı anısı için satışa çıkacak gümüş hatıra paraların da Darphane genel müdürlüğü Web sitesinde 520 TL’den satışa çıkması bekleniyor.

#3
Foto - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü: “Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL’.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin'in twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şahin, 2022 yılında 5 milyon adet basılacağı söylenen madeni tedavül 1 TL’ler dışında ayrıca gümüş 5 bin, bronz olarak da 10 bin adet hatıra para basıldığını açıklayarak paylaşımına şu notu düştü: “Geceye şöyle bir güzellik bırakalım ve 18 Martta bu güzellikle gözlerimizi açalım.1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için Darphane olarak basmış olduğumuz Hatıra Para ve Tedavül hatıra 1 TL’."

Fuhuş yaptıranlara had bildirmek, Didem'e mi kaldı?
Medya

Fuhuş yaptıranlara had bildirmek, Didem'e mi kaldı?

Tuzağına düşürüp gayr-iş meşru ilişki yaşadığı genç kızları evinde zorla tutup fuhuş yaptırdığı iddia edilen dövmeci Ali Borazan, Didem Arsl..
Özalan'dan İP'li Çıray'a bomba cevap!
Siyaset

Özalan'dan İP'li Çıray'a bomba cevap!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamlaştırıldığını söyleyen İYİ Partili Aytun Çıray'a anlayacağı dil..
Berkan Kutlu: Maçı detaylarda kaybettik
Spor

Berkan Kutlu: Maçı detaylarda kaybettik

Galatasaraylı Berkay Kutlu, Barcelona maçı sonrası basın toplantısında konuştu.
Serdar Ortaç'tan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum
Gündem

Serdar Ortaç'tan Tarkan'ın Geççek şarkısına yorum

Serdar Ortaç, ortak Tarkan'ın son şarkısı "Geççek" için "Çok dinlenecek üzerinde konuşulacak bir şarkı değil" yorumunu yaptı.
Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit
Dünya

Rusya'dan Bosna Hersek'e tehdit

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Kalabuhov, Bosna'nın NATO'ya üye olma konusunda Moskova'nın da kendi çıkarlarına göre bu karara tepki göste..
Bakanlıktan CHP'li Lütfü Savaş'a sert tepki
Gündem

Bakanlıktan CHP'li Lütfü Savaş'a sert tepki

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Suriyelilerle ilgili iddialarına ilişkin açıklama..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay