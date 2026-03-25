Camileri tek tek işliyor! Tespih değil adeta sanat eseri

Yaptığı sanatın özgün olduğunu ifade eden Çelik, “Negatif oyma deniyor buna. Taşın içine negatif bir şekilde heykel yapma sanatına deniyor. Tersen heykel sanatı, tersen minyatür heykel sanatıdır. Takı olarak taşların içine dünyada toplam sadece 3-5 ustanın yapabildiği bir şey. Ancak dünyada sadece ben tespihe uyarladım ve ben bunun sanatını icra edebiliyorum. Yaklaşık 15 yıldır da buna devam ediyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Bizim geleneksel sanatlarımız haline dönüşebilir diye düşünüyorum. Bu da bizim sanatımıza çok büyük bir değer katacaktır. Mardin, takı ve tespihle çok bilinen bir şehirdir. Bunu Mardin’de bunu yapıyor olmamız ve geliştirmemiz çok önemli. Binlerce yıl önce bu kadim topraklarda bu sanat yüzük ve tespihlerin üzerine zaten icra edilmiş. Ama zamanla kaybolmuş, şimdi yeniden buradan doğabilir diye düşünüyorum. Buradan doğarsa da bence büyük ilgi, talep ve beğeni bulacaktır ve geleneksel sanatlarımıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.