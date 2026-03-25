Camileri tek tek işliyor! Tespih değil adeta sanat eseri

Negatif oyma sanatını kendi çabalarıyla öğrendiğini belirten Çelik, “Ben çok genç yaşımdan beri resim ve heykelle ilgileniyorum, yapıyorum. Üniversite için İstanbul’a gittim, orada bazı Ermeni ustaların bunu yaptığını fark edip, bu sanatla tanıştım. Onların yaptığı bu sanatı öğrenmek istedim ama kimse pek yanaşmadı bunu öğretmeye. Bir usta bulamayınca kendi kendime öğrenmek, kendi kendimin ustası olmak durumunda kaldım. Öğrencilik dönemimde kendi imkanlarımla bir şekilde makine, uç, taş gibi gereçler buldum. Uzun uğraşlar sonucu negatif oyma sanatını bir şekilde keşfettim ve öğrendim. Sonra bunu ilerleyen zaman diliminde tespihe uyarlamak istedim. Geleneksel sanatlara dönüştürmek istedim ve bunu başardım” diye konuştu.