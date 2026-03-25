Camileri tek tek işliyor! Tespih değil adeta sanat eseri
DHA Giriş Tarihi:

Camileri tek tek işliyor! Tespih değil adeta sanat eseri

Mardin’de yaşayan minyatür sanatçısı Seyfettin Çelik, negatif oyma tekniğiyle tespih tanelerinin içine tarihi camileri işliyor. Haftalar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler göz kamaştırıyor.

Mardin’de ‘Sofi Usta’ olarak bilinen minyatür sanatçısı Seyfettin Çelik, tespih tanelerinin içine Ayasofya, Selimiye ve Sultanahmet gibi camileri işleyerek özgün eserler ortaya koyuyor.

Mardin’de yaşayan Seyfettin Çelik, çocukluk yıllarında başladığı tespih yapımını, eğitim hayatıyla birlikte sanata dönüştürdü. Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Çelik, eğitimine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde devam etti.

İstanbul’da bulunduğu dönemde negatif oyma tekniğiyle tanışan Çelik, bu yöntemi kendi imkanlarıyla öğrenerek geliştirdi. Yüzük ve takı taşlarında kullanılan negatif oyma tekniğini tespih tanelerine uyarlayan Çelik, imamesini Mardin Ulu Cami işlemesiyle hazırladığı tespihlerde Ayasofya, Selimiye ve Sultanahmet gibi camileri minyatür olarak tanelerin içine işliyor. Çelik ayrıca Mardin’in tarihi yapılarını da aynı yöntemle tespih taşına nakşediyor. Haftalar ve aylar süren çalışmalar sonucu ortaya çıkan eserler yoğun ilgi görüyor.

Negatif oyma sanatını kendi çabalarıyla öğrendiğini belirten Çelik, “Ben çok genç yaşımdan beri resim ve heykelle ilgileniyorum, yapıyorum. Üniversite için İstanbul’a gittim, orada bazı Ermeni ustaların bunu yaptığını fark edip, bu sanatla tanıştım. Onların yaptığı bu sanatı öğrenmek istedim ama kimse pek yanaşmadı bunu öğretmeye. Bir usta bulamayınca kendi kendime öğrenmek, kendi kendimin ustası olmak durumunda kaldım. Öğrencilik dönemimde kendi imkanlarımla bir şekilde makine, uç, taş gibi gereçler buldum. Uzun uğraşlar sonucu negatif oyma sanatını bir şekilde keşfettim ve öğrendim. Sonra bunu ilerleyen zaman diliminde tespihe uyarlamak istedim. Geleneksel sanatlara dönüştürmek istedim ve bunu başardım” diye konuştu.

Yaptığı sanatın özgün olduğunu ifade eden Çelik, “Negatif oyma deniyor buna. Taşın içine negatif bir şekilde heykel yapma sanatına deniyor. Tersen heykel sanatı, tersen minyatür heykel sanatıdır. Takı olarak taşların içine dünyada toplam sadece 3-5 ustanın yapabildiği bir şey. Ancak dünyada sadece ben tespihe uyarladım ve ben bunun sanatını icra edebiliyorum. Yaklaşık 15 yıldır da buna devam ediyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Bizim geleneksel sanatlarımız haline dönüşebilir diye düşünüyorum. Bu da bizim sanatımıza çok büyük bir değer katacaktır. Mardin, takı ve tespihle çok bilinen bir şehirdir. Bunu Mardin’de bunu yapıyor olmamız ve geliştirmemiz çok önemli. Binlerce yıl önce bu kadim topraklarda bu sanat yüzük ve tespihlerin üzerine zaten icra edilmiş. Ama zamanla kaybolmuş, şimdi yeniden buradan doğabilir diye düşünüyorum. Buradan doğarsa da bence büyük ilgi, talep ve beğeni bulacaktır ve geleneksel sanatlarımıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu
Gündem

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal! Ekrem'in Özgür'e hediyesi olay oldu

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi
Gündem

Gözaltına alındı! İşte Adalet Bakanı Gürlek'in tapularını sorgulayan zanlının ilk ifadesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını Antalya'nın Kaş ilçesinde usulsüz şekilde sorgulayan Tapu Müdürlüğünde görevli tekniker gözalt..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
Gündem

MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı bir gazete manşetini sosyal ..
Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!
Gündem

Ne CIA ne de MI6… Uğur Mumcu’uu Öldüren Ajanları Açıkladılar!

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteci Uğur Mumcu’nun suikastının beş MOSSAD ajanı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Konuya i..
Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nam..
