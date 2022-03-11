Camide tatbikat

Üniversite Mahallesi Sevgipınarı Camisi'nde cuma namazının ardında yapılan tatbikatta, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay tarafından cemaate "çök, kapan, tutun" hareketi gösterildi. Daha sonra Erbay, deprem anında neler yapılması gerektiğini ve nasıl tahliye olunacağını gösterdi. Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer yetkililerin izlediği tatbikatın sonunda, camiden tahliye edilenler en yakın toplanma alanına götürüldü.