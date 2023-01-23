Cami imamından takdir toplayan davranış!

Kaçar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün evlerin ziyaretleri yapılmıştır. Hastası, yatalağı, engellisi neyi var biliriz. Biz emanetçiyiz. Hali vakti yerinde olan zengin kardeşlerimizin getirdikleri zekatları, hayırları, erzakı, elbiseleri zayi etmemek için kılı kırk yararcasına dikkat ediyoruz. Bazen bu kapıya gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. 600'de kaydı noktaladık. Çünkü artık gücümüz yetmiyor. Daha çok erzak, daha çok yardım gelirse önünü açarız. Hem marketimiz hem ekmek dağıtımımız hem giyimimizde sıradan birisine vermiyoruz. 'Bu kişi yardıma muhtaçtır, buna yardım edelim.' kararı verildikten sonra kardeşlerimize yardım ediyoruz." Vakit namazından sonra cübbesini çıkarıp aşçı önlüğünü giyen 40 yıllık imam Metin Kaçar, Kur'an kursu ve vakit namazı gibi çeşitli vesilelerle camiye gelen çocuklara kendi elleriyle her gün yemek yapıyor.