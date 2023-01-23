Cami imamından takdir toplayan davranış!

"Önceki görev yerlerimde de başladık fakat burada 26'ncı senedeyiz. 20’nin üzerinde rutin dışı projemiz var. Askıda ekmek projemiz, Uhuvvet Market, Kardeşlik Market diye garip gurebayı, fakir fukarayı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek sevindirdiğimiz bir marketimiz. Uhuvvet Giyim, Kardeşlik Giyim diye, 'Yıka, ütüle getir ihtiyaç sahibini sevindir.' diye ikinci el kıyafetlere talip olduk ve market sayesinde erzakını temin ettiğimiz kardeşlerimizin giyim mağazası sayesinde de giyeceklerini, ayakkabısını, battaniyesini, yorganını temin ediyoruz. Her gün yüzlerce ekmek dağıtıyoruz." Hayırseverlerin desteğiyle yardım yapılan ailelerin gerçek ihtiyaç sahibi olmasına özen gösterildiğini vurgulayan Kaçar toplam 600 ailenin caminin yardım sisteminden faydalandığını belirtti.