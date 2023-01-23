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Cami imamından takdir toplayan davranış!

2023-01-23 23:50:30
Cami imamından takdir toplayan davranış!

İstanbul Fatih'teki Hürrem Çavuş Camisi'nin 26 yıllık imam hatibi Metin Kaçar, yıllardır ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı yapıyor, her gün kendi elleriyle onlarca kişiyi doyuran yemekler pişiriyor.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

İmam hatip Metin Kaçar, kendi imkanlarıyla başlattığı sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Kaçar'ın hayata geçirdiği 20'i aşkın proje sayesinde maddi durumu iyi olmayanlar, bu yardımlardan faydalanıyor.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

Mimar Sinan tarafından 1560 yılında yapımı tamamlanan tarihi caminin avlusuna Uhuvvet (Kardeşlik) Market ve giyim mağazası kuran Kaçar, hayırseverlerin bağışlarıyla toplanan gıda ve çeşitli giysileri bölgedeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Belirlenen yardıma muhtaç kişiler düzenli olarak camiye gelip gıda yardımı alıyor.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

Camide askıda ekmek uygulaması da yapılıyor. Maddi durumu iyi olmadığı belirlenen kişiler, her sabah camiye gelip günlük ekmek ihtiyacını buradan karşılıyor. Bu kapsamda her gün yüzlerce ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

Metin Kaçar, AA muhabirine, bütün camilerde ezan okunup namaz kılındığını ve rutin işlerin yapıldığını, ancak Hürrem Çavuş Camisi'nin yapılan projeler sayesinde farklı bir ibadethane olduğunu belirtti. Tarihi ibadethanenin, yaşayan ve yaşatan, "Ekmekçi, Aşçı Hoca Baba"nın görev yaptığı cami olarak anıldığını dile getiren 60 yaşındaki Kaçar, göreve başladığı 19 yaşından beri ihtiyaç sahiplerine yardım için çaba gösterdiğini söyledi. Göreve başladığı yıllardan beri camiyi sadece namaz kılınan bir yer olmaktan çıkarma düşüncesi olduğunu ifade eden Kaçar şöyle konuştu:

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

"Önceki görev yerlerimde de başladık fakat burada 26'ncı senedeyiz. 20’nin üzerinde rutin dışı projemiz var. Askıda ekmek projemiz, Uhuvvet Market, Kardeşlik Market diye garip gurebayı, fakir fukarayı ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidererek sevindirdiğimiz bir marketimiz. Uhuvvet Giyim, Kardeşlik Giyim diye, 'Yıka, ütüle getir ihtiyaç sahibini sevindir.' diye ikinci el kıyafetlere talip olduk ve market sayesinde erzakını temin ettiğimiz kardeşlerimizin giyim mağazası sayesinde de giyeceklerini, ayakkabısını, battaniyesini, yorganını temin ediyoruz. Her gün yüzlerce ekmek dağıtıyoruz." Hayırseverlerin desteğiyle yardım yapılan ailelerin gerçek ihtiyaç sahibi olmasına özen gösterildiğini vurgulayan Kaçar toplam 600 ailenin caminin yardım sisteminden faydalandığını belirtti.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

Kaçar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün evlerin ziyaretleri yapılmıştır. Hastası, yatalağı, engellisi neyi var biliriz. Biz emanetçiyiz. Hali vakti yerinde olan zengin kardeşlerimizin getirdikleri zekatları, hayırları, erzakı, elbiseleri zayi etmemek için kılı kırk yararcasına dikkat ediyoruz. Bazen bu kapıya gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz. 600'de kaydı noktaladık. Çünkü artık gücümüz yetmiyor. Daha çok erzak, daha çok yardım gelirse önünü açarız. Hem marketimiz hem ekmek dağıtımımız hem giyimimizde sıradan birisine vermiyoruz. 'Bu kişi yardıma muhtaçtır, buna yardım edelim.' kararı verildikten sonra kardeşlerimize yardım ediyoruz." Vakit namazından sonra cübbesini çıkarıp aşçı önlüğünü giyen 40 yıllık imam Metin Kaçar, Kur'an kursu ve vakit namazı gibi çeşitli vesilelerle camiye gelen çocuklara kendi elleriyle her gün yemek yapıyor.

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Foto - Cami imamından takdir toplayan davranış!

Her gün 3 çeşit yemek pişirdiğini aktaran Kaçar, "Zevkle yapıyorum. Camideki görevimiz bittikten sonra aşçı önlüğümü giyiyorum, başıma aşçı şapkasını koyuyorum. Her gün 3 çeşit 40-50, zaman zaman 80-100 gencin yiyeceği yemekleri hazırlıyorum. Bizzat kendim yapıyorum. Bu konuda da maharetliyiz biraz da kendimizi geliştirdik. Şimdi bu kadar büyük işler yapan bir yerde acaba bir aşçı tutulamaz mı? Elbette tutulabilir ama ben bir aşçının olmasından yana değilim. Çünkü mahallenin genci gelsin namaz kıldıran, hutbe okuyan hocasının ellerinden kendi pişirdiği çorbayı içsin ve o bir hatıra kalsın." dedi. "Hayat caminin içinde, cami hayatın içinde." diyen Kaçar, camideki imkanlardan faydalanıp yıllar sonra yeniden gelip yardımda bulunmak isteyenlerin olduğunu ifade etti. Kaçar, hayırseverlerin yardımı sürdükçe ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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