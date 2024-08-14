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Yaşam
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Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

2024-08-14 12:20:04
Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosunu andıran bir görüntü Nevşehir’den geldi. Acıgöl ilçesinde yaşayan bir vatandaş her gün kaplumbağaları besliyor.

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#1
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde emekli fırın ustası Metin Vural (60), bir caminin bahçesini ve çevresini mesken tutan yaklaşık 30 kaplumbağayı her sabah marulla besliyor.

#2
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Bahçeli Mahallesi Mezarlık Camii çevresinde 2017 yılında popülasyonu artmaya başlayan kaplumbağaları fark eden Vural, yaklaşık 7 yıldır hayvanların beslenmesine katkı sunuyor.

#3
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Sabahları ilçedeki restoranları dolaşan Vural, topladığı atık marulları cami bahçesinde yolunu gözleyen kaplumbağalara yediriyor.

#4
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Kaplumbağalar, yiyecek bırakılmasına alıştıkları için cami bahçesine gelerek günlük besinlerini alıyor. Vural'ın emeklilik yaşamına renk katan kaplumbağalar, yaz Kur'an kursuna gelen çocukların da eğlencesi haline geldi.

#5
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Vural, çok sayıda kaplumbağayı beslemekten keyif aldığını söyledi.

#6
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Bu çalışmasını herkesin takdir ettiğini belirten Vural, şöyle konuştu:

#7
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

"30'a yakın kaplumbağa var. Çiğ köfteci ve restorandaki arkadaşlar marulların dış kısmını atmıyor, bize veriyor. Kaplumbağalar marulu çok seviyor. Onlar yerken biz de oturup keyifle seyrediyor, mutlu oluyoruz. Burada yeşillik olmadığı için aç kalan hayvanları marulla besliyorum. Kışın da duvar başlarına buğday döküp kuşları beslerim. Hayvanların bakımını yapmak hoşuma gidiyor. 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu var, arkadaşlar da bizi ona benzetiyor. 'Acıgöllü Kaplumbağa Terbiyecisi' diyorlar. Hayvanları beslemekten mutlu oluyorum. Sevap olduğunu düşünüyorum. Çocuklar da seviyor, yavrularını eve götüren de oluyor ama bakamadıkları için geri getiriyorlar."

#8
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Cami imamı Hasan Hüseyin Tekin, cami çevresinde sürekli kaplumbağalarla karşılaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun, Metin abi zaman zaman yeşillik bulup getiriyor. Bazen çocuklar da dut ağacından yaprak koparıp kaplumbağalara veriyor. Hayvan sevgisi yönünden çocuklar Metin abiyi örnek alıyorlar." diye konuştu.

#9
Foto - Cami bahçesinde 30 kaplumbağa besliyor! Modern zamanın

Camideki yaz kursuna devam eden çocuklardan Nisanur Tekin ise kurs günlerinde teneffüs için arkadaşlarıyla bahçeye çıktıklarında kaplumbağaları izlediklerini, onları seyretmenin bile kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

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