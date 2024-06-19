Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

Bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri, hayatımızı oldukça kolaylaştıran iki icat. İkisinin de temel amacı, hızlı ve ekonomik bir temizlik. Ancak aralarında bir fark bulunuyor. Çamaşır makinelerinin kapaklarında cam bulunurken, bulaşık makinelerinde ise bulunmuyor. Peki bunun sebebi ne? Daha önceki içeriğimizde çamaşır makinelerinin kapaklarının üzerinde yer alan camlardan bahsetmiştik. Bu cam, temizliğin daha iyi yapılabilmesi ve makinenin uzun ömürlü olması adına büyük bir önem taşıyordu. Tabii ki özel olarak camla üretilen makineler de var ancak bulaşık makinelerinin kapakları genellikle camsız şekilde üretiliyor. Aslında buradaki temel sebep, yine makinenin çalışma mantığı ve verimli çalışmasıyla ilgili. Sonrasında işin içine maliyet hesapları da giriyor. Gelin şimdi bulaşık makinelerinde neden cam olmaz, birlikte bakalım. İlk bulaşık makineleri, 1850 yılında hayatımıza girdi. Yemeklerden arta kalan bulaşıkları daha hızlı ve ekonomik yıkama imkanı sunması, onu hayatımızın vazgeçilmezleri arasında soktu. Tabii ki aradan geçen yıllarda makinelerin hacimleri ve sağladığı su tasarrufunun artması gibi pek çok geliştirme yapıldı.