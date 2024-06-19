  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
5
Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

2024-06-19 08:33:00
Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

Bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri, hayatımızı oldukça kolaylaştıran iki icat. İkisinin de temel amacı, hızlı ve ekonomik bir temizlik. Ancak aralarında bir fark bulunuyor. Çamaşır makinelerinin kapaklarında cam bulunurken, bulaşık makinelerinde ise bulunmuyor. Peki bunun sebebi ne? Daha önceki içeriğimizde çamaşır makinelerinin kapaklarının üzerinde yer alan camlardan bahsetmiştik. Bu cam, temizliğin daha iyi yapılabilmesi ve makinenin uzun ömürlü olması adına büyük bir önem taşıyordu. Tabii ki özel olarak camla üretilen makineler de var ancak bulaşık makinelerinin kapakları genellikle camsız şekilde üretiliyor. Aslında buradaki temel sebep, yine makinenin çalışma mantığı ve verimli çalışmasıyla ilgili. Sonrasında işin içine maliyet hesapları da giriyor. Gelin şimdi bulaşık makinelerinde neden cam olmaz, birlikte bakalım. İlk bulaşık makineleri, 1850 yılında hayatımıza girdi. Yemeklerden arta kalan bulaşıkları daha hızlı ve ekonomik yıkama imkanı sunması, onu hayatımızın vazgeçilmezleri arasında soktu. Tabii ki aradan geçen yıllarda makinelerin hacimleri ve sağladığı su tasarrufunun artması gibi pek çok geliştirme yapıldı.

#1
Foto - Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

Peki bulaşık makineleri nasıl çalışıyor? Bulaşık makineleri aslında basit bir çalışma prensibine sahip. Bulaşıkların üzerindeki kirler, deterjan ve içerisindeki kir çözücü enzimler yardımıyla temizleniyor. Makine, deterjan haznesinden aldığı deterjanı ve içerisinde bulunan döner su fıskiyeleri ile ısıttığı suyu bulaşıkların üstüne yüksek bir tazyik ile püskürtüyor.

#2
Foto - Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

Şimdi esas noktamıza dönelim. Neden bulaşık makinelerinin bir camı yok? İlk sebep üretim maliyeti Bunun ilk sebebi, yukarıda da açıkladığımız çalışma prensibine dayanıyor. Çamaşır makinelerinde içbükey olarak tasarlanan cam, çamaşırların sıkışmasını engelliyor ve temizliğe katkıda bulunuyor. Ancak bulaşık makineleri için bu geçerli değil. Yani bulaşık makinelerinde cam olsaydı bir işe yaramayacağı gibi, maliyeti artıran gereksiz bir unsur olacaktı. Yine de bulaşık makinesinde bir cam kapak olacaksa, bu camların yüksek ısıya dayanıklı ve sızdırma yapmayan bir cam olması gerekirdi ve bu daha fazla maliyet demekti. Maliyetleri mümkün olduğınca kısmak isteyen firmalar, bu nedenle bulaşık makinelerine cam koymayı tercih etmiyor.

#3
Foto - Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

İkinci sebep, görüntü kirliliği Bir diğer sebep ise insanların çok fazla vakit geçirdikleri mutfaklarında yer alacak bir ürünün, mümkün olduğunca şık ve düzgün görünmelerini istemesi. Kim içinde pek çok kir ve yemek artığı bulunan bir görüntüyü izlemek ister ki? Son dönemdeki bulaşık makinesi tasarımlarına da bakarsanız, cam olmasını bir kenara bırakın, çok daha dekoratif olduğunu fark edebilirsiniz. Bununla birlikte eğer bulaşık makinelerinde cam olsaydı, makineye bulaşık yerleştirirken cam üzerine dökülen kirler ve artıklar da kötü bir görüntüye sebep olacak, aynı zamanda makinenin temizliğini de zorlaştıracaktı.

#4
Foto - Çamaşır makinelerinde cam varken bulaşık makineleri neden camsız?

Cam olsaydı, bulaşık makineleri daha gürültülü olacaktı Bulaşık makineleri oldukça gürültülü çalışan aletler. Su püskürme hızlarının 150 km / saate kadar çıktığını düşündüğümüz zaman sesli çalışmaları da kulağa normal geliyor. Üretici firmalar, bunun önüne geçebilmek için makinelerin dış yapısında yalıtım malzemeleri kullanıyorlar. Eğer makine kapağında bir cam yer alsaydı, ses yalıtımının daha az olmasına sebep olacak ve makine daha gürültülü çalışacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

esas sebep malesef yazılanlar değil.. bakalım bulabilecek misiniz??
TÜM YORUMLARA GİT
Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar
Gündem

Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Zoom üzerinden canlı yayın yapan Edip Yüksel, Gökhan Bulaç, Gürkan Engin ve İhsan Eliaçık, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond ..
Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Gündem

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki rezil ifadeleri ve iftiraları nedeniyle büyük infiale neden olan "Diamond Tema" isimli p..
Suriye ve Rusya'dan PKK'ya şok! Seçimlere karşı çıktılar
Dünya

Suriye ve Rusya'dan PKK'ya şok! Seçimlere karşı çıktılar

Türkiye, PKK/PYD'nin yapmayı planladığı seçimlere tepki göstermeye devam ederken, Suriye ve Rusya'nın da korsan seçimlere karşı olduğu belir..
CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek
Siyaset

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Peygamber Efendimiz'e (sav) hakaret eden Diamond Tema adlı alçağa sahip çıktı.
“Patronlarına diyet mi ödüyorsun” Ekrem! Milyonların sesi olan kitapçıyı kapattı
Gündem

“Patronlarına diyet mi ödüyorsun” Ekrem! Milyonların sesi olan kitapçıyı kapattı

Siyonistlere tepki gösterenleri “Yahudi karşıtı” ilan edip, Yahudilik ile siyonizmi aynı kefeye koyanlar yüzünden, İsrail’e tepki göstermek ..
Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'
Gündem

Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diamond Tema adlı ahlaksıza tepki gösterdiği için kendisini hedefe koyanlara sert bir ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23