2023-04-28 21:11:58 Çam Dağı'nda "sis" başka güzel
900 rakımlı Çam Dağ’nda etkili olan sis objektiflere yansıdı.
900 rakımlı Çam Dağ’nda etkili olan sis objektiflere yansıdı.
Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde güzel görüntü oluşturdu.
Çam Dağı, Sakarya'nın kuzey doğusunda, Hendek, Karasu, Kocaali ilçeleri birleşim alanında, pek yüksek olmayan bir kabarıklık oluşturan dağdır.
Zonguldak ve Bolu illerinde batıya sokulan, Akçakoca Dağları ve Bolu Dağı'nın uzantısı durumundadır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23