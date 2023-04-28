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Yaşam
15
Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

2023-04-28 21:11:58
Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

900 rakımlı Çam Dağ’nda etkili olan sis objektiflere yansıdı.

#1
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü, bölgede etkili olan sisin içinde güzel görüntü oluşturdu.

#2
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

Çam Dağı, Sakarya'nın kuzey doğusunda, Hendek, Karasu, Kocaali ilçeleri birleşim alanında, pek yüksek olmayan bir kabarıklık oluşturan dağdır.

#3
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

Zonguldak ve Bolu illerinde batıya sokulan, Akçakoca Dağları ve Bolu Dağı'nın uzantısı durumundadır.

#4
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#5
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#6
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#7
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#8
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#9
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#10
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#11
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#12
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#13
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

#14
Foto - Çam Dağı'nda "sis" başka güzel

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