Çalıştırdığı takımlar küme düşünce artık magazinsel oldu Tolunay hocamız! Ne alaka hocam şimdi bu açıklamalar...

"Ulan ahlaksız herifler" Ankaragücü ve Fatih Karagümrük'ün bu sezon küme düşmesiyle ilgili sosyal medyada yapılan "Bu sezon iki takımı küme düşürdü" yorumuna değinen Tolunay Kafkas, şu sözleri dile getirdi: Ankaragücü'nde 7 hafta görevde kaldım. Ankaragücü'nün 31 hafta başında yoktum. Ben, Ankaragücü'nü bıraktığımda küme düşme potasının üstündeydi. Ben bu tarz haberleri ve yorumları yapanları biliyorum. O işleri geçecekler, o yorumlar bizim üzerimize yapışmaz. Arda Güler ile bir şeyler yazmışlar. Ulan ahlaksız herifler... Kimse bana belden aşağı vuramaz. Arda Güler'i ben Ümit Milli Takıma çağırdım, pandemiydi sonrasında ise Arda bağırsak enfeksiyonu geçirdi, sonra da A Milli Takım'a gitti. Ankaragücü'nden 7. hafta ayrıldım, 31 hafta yoktum. Geçen yıl Ankaragücü'nü ligde tuttum. Ankaragücü'nün küme düşmesine çok üzüldüm. Biz acımızı içimizde yaşıyoruz. Bir de 3-5 çakala cevap verecek halimiz yok. Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Benim üzerime yapışmaz bunlar, bunları geçecekler. Reel değil bunlar.