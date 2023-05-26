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Ekonomi
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Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

2023-05-26 22:19:09
Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Çalışanlara müjde! Yüzde 45 zam kapıda. Birikmiş farkınızı da alacaksınız! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Zamlı maaşların ödeme tarihleriyle ilgili detaylar da netleşti. Kamu işçileri, yeni zamlı maaşlarını önümüzdeki ayın başından itibaren almaya başlayacaklar. Ödemeler, genellikle çalışanların banka hesaplarına yatırılarak gerçekleştirilmektedir. Kamu çalışanlarının maaşlarını ne zaman alacakları konusunda kesin bir tarih vermek zor olsa da, ödemelerin genellikle aylık düzenli bir program dahilinde yapıldığını söyleyebiliriz.

#2
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Bu süreçte, kamu çalışanlarının bulundukları kurumlar veya sendikaları tarafından kendilerine bilgilendirme yapılması beklenmektedir. Çalışanlar, genellikle maaş ödemeleriyle ilgili detayları resmi kanallardan veya işverenleri aracılığıyla öğrenebilirler. Ayrıca, bazı kurumlar veya sendikalar, ödeme tarihleriyle ilgili duyuruları da resmi internet siteleri veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla yapabilirler.

#3
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Kamu çalışanları, yeni zamlı maaşlarını almadan önce, sözleşme ve diğer resmi belgelerin hazırlanması için beklemeleri gerekmektedir. Bu süreçte, sendikaların çalışmaları devam edeceği ve sözleşmelerin tamamlanması için çaba sarf edileceği belirtilmektedir.

#4
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Sonuç olarak, kamu çalışanları önümüzdeki aydan itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar. Ödeme tarihleri, genellikle aylık düzenli bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir. Kamu çalışanları, maaşlarının ödeme tarihleriyle ilgili resmi kanallardan veya işverenleri aracılığıyla bilgi alabilirler.

#5
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

TRT Haber'de yer alan habere göre, kamu işçilerinin zamlı maaşlarını alabilmeleri için sözleşmelerin tamamlanması gerekmektedir. Sendikaların sözleşmeleri ay sonuna kadar yetiştirmesi planlanmaktadır. Zamlı maaşların gelecek aydan itibaren ödenmesi beklenmektedir. Ancak sözleşmeleri tamamlanamayanlar birikmiş fark ödemelerini de alabileceklerdir.

#6
Foto - Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Toplu sözleşme kapsamında refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. Buna göre, kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 45 zam, ikinci 6 ayında yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecektir. Ayrıca, iş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getirilmektedir. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere çıplak ücretlerine yüzde 10 ilave yapılacaktır. Gece çalışanlarının ücretlerinde yüzde 8 zam öngörülmekte ve fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik bir artış yapılmaktadır.

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