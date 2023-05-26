Çalışanları sevindiren haber geldi! Zamlı maaşlar o tarihte ödenecek! İşte zam oranı

Toplu sözleşme kapsamında refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldı ve en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. Buna göre, kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayında yüzde 45 zam, ikinci 6 ayında yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayında yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecektir. Ayrıca, iş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getirilmektedir. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere çıplak ücretlerine yüzde 10 ilave yapılacaktır. Gece çalışanlarının ücretlerinde yüzde 8 zam öngörülmekte ve fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik bir artış yapılmaktadır.