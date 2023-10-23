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Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

2023-10-23 14:19:50
Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Erkeklerin en çok tercih ettiği ot olan çakşır otu (kökü) aslında birçok hastalığın tedavisinde de kullanılan bir şifalı bitki türüdür. Türkiye'den de çok talep gören ve ağrılarına, sorunlara, şeker hastalığına, yarlara, üreme sorunlarına, kemik sağlığına ve birçok sorunun tedavisinde ilaç yerine kullanılmaktadır. İnanılmaz çakşır otunun faydaları nelerdir?, Çakşır kökünün faydaları nelerdir?, Çakşır macununun faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

#1
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Çakşır Otunun (Kökünün) Faydaları Nelerdir? Özellikle çakşır otu cinsel sorun yaşayan kişiler için en etkili bitki türüdür. Doğal ağrı kesici görevi de görmektedir. Özellikle kas ve eklem ağrıların için önerilmektedir. İştah açıcı özelliği bulunduğu için kilo almak isteyenlere yarayan bir bitkidir. Fakat zayıflamak isteyen ve fazla kilo problemi olan kişiler tercih etmemelidir. Çakşır otunun diğer bir özelliği ise açık yaraları daha hızlı iyileştirmesidir.

#2
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Şeker düzenleyici özelliği de bulunmaktadır. Bu sebeple kan şekerini de düşürücü etkiye sahiptir. Ayrıca kış ayların sıklıkla olan grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Hatta bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır. Hücre yenileme özelliği de bulunmaktadır. Yaşlılık belirtilerini yavaşlatır ve gençleşmeye de yardımcı olmaktadır. Çakşır otu enerji ve dinçlikte verdiği bilinmektedir.

#3
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Erkekler üreme sorunlarının tedavisinde de sıklıkla da kullanılmaktadır. Üreme sayısının artmasını da sağladığı bilinmektedir. Sinir sistemini düzenleme yardımcıdır ve yorgunluğa, strese iyi gelmektedir. Yatıştırıcı ve rahatlatıcı özelliği de bulunmaktadır. Kemik yapısının güçlenmesinde de etkidi oldukça büyüktür. Astım ve bronşit hastalığının önlenmesine ve bu hastalıkların daha rahat atlatılmasına da yardımcı olmaktadır. Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasını da sağlamaktadır.

#4
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Ciltte oluşan leke ve sivilcelerin giderilmesini de sağlamaktadır. Prostat kanserine karşı da oldukça etkilidir.

#5
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Balgam söktürücüdür ve balgama bağlı olan öksürüğünün tedavisinde de kullanılmaktadır. Böbrek taşının oluşumunu da önlemektedir. Bağırsaklarda da oluşan parazitleri de yok etmektedir. Enfeksiyonun yok olmasında da katkısı büyüktür.

#6
Foto - Çakşır otu (kökü): Bir kez yiyen bir daha vitamin kullanmıyor! Pahalı ilaç ürünleri, harcamaları yerine doğal alalım

Çakşır Otunun (kökünü) Kullanımı Nasıldır? Macunu, sütü, yağı, kökü, çayı ve tozu bulunmaktadır. Çayı için; 1 bardak suyun içerisine kökünden veya otundan 1 tatlı kaşığı atın ve 4-5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra ise süzün ve günde 1 bardak olacak şekilde tüketin. Cilde uygulanması için yağını tercih edin. Hamile ve hamilelik şüphesi olanlar kullanmamalıdır.

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