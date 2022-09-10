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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

2022-09-10 15:32:57
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Yangın, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi 835. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı.

#1
Foto - Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı Deniz Kaya'nın evinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#2
Foto - Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Açılan merdiven yardımıyla yangın söndürülürken, dumanlar da tahliye edildi.

#3
Foto - Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangının ailenin küçük çocukları Y.K. çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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