2023-11-05 08:53:51 Cakarta'da dev Filistin gösterisi
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Ellerinde pankart ve Filistin bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek mesajı verdi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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