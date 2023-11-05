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Dünya
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Cakarta'da dev Filistin gösterisi

2023-11-05 08:53:51
Cakarta'da dev Filistin gösterisi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

#1
Foto - Cakarta'da dev Filistin gösterisi

Ellerinde pankart ve Filistin bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek mesajı verdi.

#2
Foto - Cakarta'da dev Filistin gösterisi

İşte o görüntüler...

#3
Foto - Cakarta'da dev Filistin gösterisi

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Cakarta'da dev Filistin gösterisi

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Cakarta'da dev Filistin gösterisi

İşte o görüntüler...

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