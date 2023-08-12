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Yaşam
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Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

2023-08-12 18:17:06
Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Buz gibi suları ve serinleten havasıyla Çağlayandibi Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor.

#1
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları’ndaki Çağlayandibi Şelalesi mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcak yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerini bekliyor. İlçeye bağlı Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi’ne araç yolundan 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor. 15 metre yükseklikten düşen suyun oluşturduğu hava ziyaretçilerine seyrine doyulmaz anlar yaşatırken, şelale Kürtün ilçe merkezine 5, Gümüşhane il merkezine ise 64 kilometre mesafede bulunuyor. Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli gibi yaylaların yolu üzerinde yer alan şelale sıcak yaz aylarında serinlemek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

#2
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Bölgenin el değmemiş doğal yapısıyla dikkat çektiğini söyleyen Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Mümin Yılmaz, “Burası Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içerisinde yer alan insan eli değmemiş, tamamen doğal olan Çağlayandibi Şelalesi. Buraya gelmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin pişman olmayacağı bir mekân. 500 yıllık tarihi olan ağaçları ve şelalesiyle ziyaretçileri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Çağlayandibi Şelalesi’nin saklı bir cennet olduğunu ifade eden Halil İbrahim Coşkun, “Kürtün ilçesini yıllardır ziyaret ediyorum ama burada böylesine bir saklı cennetin olduğunu bilmiyordum yeni gelmek nasip oldu. Çok güzel bir yer hem turistler için hem de Gümüşhane için bir değer. Benim buraya geleceklere tavsiyem mutlaka ziyaret etmeleri. Doğa tutkunlarının mutlaka burayı görmesi gerekiyor” dedi.

#4
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Şelalenin stres atmak için birebir olduğunu dile getiren Zeynep Topar, “Buradan arkadaşlarım resim ve video atıyordu çok merak ettim ben de görmek istedim ve geldim. Yeşillik ve doğayı sevenlerin kesinlikle burayı ziyaret etmesini isterim. Stres atmak için birebir insan burada kendisini doğaya bırakıyor. Rüzgârla birlikte şelalenin suları insanın yüzüne geliyor bu da insanı ferahlatıyor, çok güzel” diye konuştu.

#5
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

#6
Foto - Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

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