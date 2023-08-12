Çağlayandibi herkesi hayran bırakıyor

Çağlayandibi Şelalesi’nin saklı bir cennet olduğunu ifade eden Halil İbrahim Coşkun, “Kürtün ilçesini yıllardır ziyaret ediyorum ama burada böylesine bir saklı cennetin olduğunu bilmiyordum yeni gelmek nasip oldu. Çok güzel bir yer hem turistler için hem de Gümüşhane için bir değer. Benim buraya geleceklere tavsiyem mutlaka ziyaret etmeleri. Doğa tutkunlarının mutlaka burayı görmesi gerekiyor” dedi.