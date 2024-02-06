  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkese göstermişler: Azerbaycan’dan dev anlaşma her an açıklanabilir: Okan Buruk imzalatacak! Bomba teklif…

8 maddede sıralandı! 5 milyon konutu kurtaracak formül

79 yıl sonra gelen tarihi karar! Ayasofya’dan sonra bir zincir daha kırılıyor

Suudi Arabistan'dan dev savunma sanayii anlaşması! Prens Selman imzaladı

Efsane bitiyor mu? Sebebi belli oldu… Dursun Özbek’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Muslera” açıklaması! Herkesi hayretler içinde bıraktı

Icardi için bunu duyurdular! Galatasaray işte şimdi yandı… Resmen şok olacaksınız￼: Türkiye'ye ilan ettiler resmen…

Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam

Vinicius, Aurier yetmedi, bir transfer daha! Galatasaray sessizliğini bozdu! Bir bomba daha: Böyle açıkladılar…

Emekli istihbaratçı Türkiye'nin yerli S-400'ünü duyurdu! Menzili 800 kilometreyi geçmiş, Yunanistan işte şimdi yandı

Şok Market’e giden ne alacağını şaşıracak! Bu indirimler saç baş kavga çıkarır
Gündem
7
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

2024-02-06 15:19:21
Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

İstanbul’da Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı düzenleyenlerin terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

#1
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.  Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı. ￼Teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

#2
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Saldırganlardan Pınar Birkoç'un daha önce defalarca Cumhuriyet Gazetesi'ne mektuplar yolladığı ve bu mektupların Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı ortaya çıktı. Defalarca mektupları yayınlanan Birkoç'un adeta Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı görüldü.

#3
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Diğer yandan Birkoç hakkında PKK'nın partisi olan DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, Düzce Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Pınar Birkoç'un yaşadıklarına yönelik TBMM'ye araştırma öneri sunduğu da ortaya çıktı.

#4
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'un ablası Necmiye Birkoç'un bugün İstanbul 14. ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. 

#5
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

#6
Foto - Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”
Gündem

Sapkınlığın sonu… Eşcinsel ilişki için çağırıp “düdüklediler”

Denizli’de internet üzerinden tanışılan ve rezil vaatlerle eve çağırılan eşcinsel sapkınların başına gelen olay, meşru dairenin dışına çıkıl..
Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü
Gündem

Çağlayan Adliyesinde alçak eylem! İşte saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesine düzenlenen saldırıyı DHKPC terör örgütünün gerçekleştirdiğini duyurdu...
Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, yaptırdığı İstanbul anketinin sonucunu 'Buna çok şaşırdım' diyerek duyurdu

Son seçimi bilen Hakan Bayrakçı, yaptırdığı İstanbul anketinin sonucunu 'Buna çok şaşırdım' diyerek duyurdu
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! 3 polis yaralandı, 2 saldırgan da etkisiz halde

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi, silah seslerini duyanlar panikle yere yattı. Çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz h..
Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto
Gündem

Depremin yıl dönümünde tepki yağdı! Lütfü Savaş’a büyük protesto

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş bölge halkı tarafından anmalar esnasında protesto edildi...
Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”
Gündem

Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”

Gaziantep Nurdağı'nda yapılan deprem konutlarının görüntüsünü izleyen Tuğba Dilek isimli depremzede gözyaşlarını tutamadı. Depremzedenin vid..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23