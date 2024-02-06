Çağlayan Adliyesi'ne saldıran DHKP-C'li teröristler bakın kim çıktı! Çok tanıdık biri! Resmen şok olacaksınız￼

Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üçü polis, altı kişi yaralandı. Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı. ￼Teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen Emrah Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.