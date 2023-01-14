Caddenin tam göbeğinde kaldı! Bu kadarı ancak fıkralarda olur

"Bir gün annemle otururken kapı çaldı, adamın biri yolun buradan geçip geçmediğini sordu. Biz de kendi aramızda biraz güldük. Geçenlerde de şoförün birisi yolun devam ettiğini düşünerek bahçe duvarına çarpmıştı. Buranın bir an önce yapılması hepimiz için hayırlı olur. Görüntü hiç güzel değil. Konunun bu kadar uzamasına da gerek yok. Başkanımız bu zamana kadar kimseyi mağdur etmedi, bizleri de etmeyeceğini düşünüyoruz. Annem 85 yaşında, biz anneme diyoruz 'Yol gelip eve dayandı, ev yıkılacak'; o da bize 'Yok yok benim evim yıkılmaz' diyor. Belki onun duaları sayesinde bu kadar uzadı. Evimiz tam yolun ortasında kalmış. Yol manzaralı evimiz var"