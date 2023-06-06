Cadde ve sokaklarda şok eden görüntüler! Mansur'un beceriksizliği belgelendi

MAZGALLARIN ÜSTÜNE ASFALT DÖKEN BELEDİYE - CHP’li Mansur Yavaş’ın yağışlarda temizlenmesi gereken mazgalların üzerine asfalt döktürmesi Ankara’nın göle dönmesine neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Seçim de bitti artık Ankara ile ilgilenin” diyerek tepkisini dile getirdi. Özcan, “Meteoroloji hafta boyu sağanak yağışlı diye uyarırken, Ankaralı'ya ihbar ve talep numarası vereceğinize önlem alın Sayın Mansur Yavaş. Mazgalların üstüne asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların üzerine asfalt attığınız ortada. Ankara bunu da gördü. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engelleyebilirsiniz mesela, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin o kadar ekipman o kadar teçhizatla yapamadığınız işi Emniyet mensubu kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bir çift eldiven bir tane fırça ile yapıyor. Önemli olan niyet ve istek. Sizin isteksizliğiniz yüzünden cadde ve sokaklarda fareler cirit atmaya başladı. Beceriksizliğiniz yüzünden Ankara tarihinde bunu da gördük. Ankara’ya deniz getirmek gibi bir niyetiniz varsa bunun yolu bu değil. Projenizi çizin uygun araziyi bulalım hep beraber yapalım. Vatandaşlarımızın tatil masraflarına hep beraber katkıda bulunuruz en azından.” ifadelerini kullandı.