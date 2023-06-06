Cadde ve sokaklarda şok eden görüntüler! Mansur'un beceriksizliği belgelendi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, son günlerde Ankara’da sel baskınlarına ve caddelerin göle dönmesine neden olan yağışlarda mazgalların asfalt atılarak kapatıldığını fotoğraflarla ortaya çıkardı. Ankara’nın göle dönmesine, mazgalların üzerinin asfalt ile kapatılmasının neden olduğunu ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Mansur Yavaş. Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engellemek yerine üzerine asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada. Ankara bunu da gördü, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin ilgisizliğiniz yüzünden caddelerde fareler cirit atmaya başladı. İnsanlar araç plakalarını kaybetti. Kayıp araç plakaları sokaklarda sergilenmeye başladı.” diyerek tepkisini gösterdi.