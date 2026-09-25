  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarladan çıkan altın yüzük tarihi değiştirdi! Üzerindeki yazı 2 bin yıllık Tüm emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi! Ve karar çıktı: Emekli aylıklarında yüzde 30 fark Zonguldak'ta 1.5 milyar tonluk hazine var, çıkartılan rezerve bakın: Herkes 'neden' diye sormaya başladı 6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar çıktı! Türkiye’de yeni dönem bugün resmen başladı Savunma sanayi şirketi stratejik noktayı ele geçiriyor: Kimse farkında değil ama hedefte Türkiye var Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor
Gündem
11
Yeniakit Publisher
C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Okul saldırıları, hayvanlara eziyet, şiddet görüntüleri ve müstehcen içeriklerle şantaj... Son dönemde çocukları ve gençleri hedef alan dijital suç ağları aileleri tedirgin ediyor. Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve kapalı iletişim grupları üzerinden çocuklara ulaşan yapıların önce güven kazandığını, ardından manipülasyon, tehdit ve şantaj yöntemlerine başvurduğunu belirten Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Şiddet bir görev, puan veya statü unsuru haline getirildiğinde kişilerin birbirini teşvik ettiği bir döngü oluşabiliyor” uyarısında bulundu.

#1
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi artık yalnızca ekran bağımlılığı veya uygunsuz içerik tartışmasıyla sınırlı değil. Çocukları hedef alan suç ağlarının internet üzerinden kurduğu bağlantılar, gerçek hayatta şiddete ve başka suçlara dönüşebilecek yeni bir tehdidi beraberinde getiriyor.

#2
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Özellikle sosyal medya platformları, çevrimiçi oyunlar ve kapalı mesajlaşma grupları üzerinden gençlere ulaşan bazı yapılanmaların çocukları şiddet içeriklerine yönlendirdiği, tehdit ve şantaj yoluyla kontrol altına almaya çalıştığı belirtiliyor. Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, dijital suç yapılanmalarının kullandığı yöntemleri ve ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

#3
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Önce arkadaşlık sonra tehdit ve şantaj Sansar'a göre çocukları hedef alan dijital yapıların en tehlikeli özelliklerinden biri, ilişkinin başlangıçta suç görüntüsü vermemesi. Çocuklarla sosyal medya, oyun platformları ve kapalı iletişim grupları üzerinden temas kurulabildiğini belirten Sansar, ilk aşamada arkadaşlık ve güven ilişkisinin öne çıktığını söyledi.

#4
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Ardından manipülasyon, tehdit ve şantaj yöntemleriyle çocuk üzerinde kontrol kurulmaya çalışılabildiğine dikkat çeken Sansar, özellikle yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan çocukların daha savunmasız hale gelebileceği uyarısında bulundu. Sansar, bu noktada ailelerin çocuğu suçlamasının değil, maruz kaldığı manipülasyonu mümkün olduğunca erken fark etmesinin önem taşıdığını vurguladı.

#5
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

“Tek bir merkezden yönetilmiyorlar” Dijital suç ağlarıyla mücadeleyi güçleştiren bir diğer unsur ise yapılanmaların klasik suç örgütlerinden farklı biçimde hareket edebilmesi. Sansar, “Bunlar artık tek bir merkezden yönetilen klasik yapılar gibi çalışmıyor” diyerek hesapların veya grupların kapatılmasının tek başına yeterli olmayabileceğini belirtti.

#6
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Bir hesabın kapatılmasının ardından başka hesapların, bir platformdaki grubun engellenmesinin ardından ise farklı platformların devreye girebildiğini ifade eden Sansar, internetin sınır ötesi ve hızlı yapısının bu ağlara hareket alanı sağladığına dikkat çekti. Bu nedenle mücadelede yalnızca tek tek hesapların değil, bağlantılı ağların ve davranış örüntülerinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

#7
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Şiddeti oyunlaştırıyorlar Uzman ismin en çarpıcı uyarılarından biri ise şiddetin dijital ortamda “oyunlaştırılması” tehlikesi oldu. Sansar, “Şiddet bir görev, puan veya statü unsuru haline getirildiğinde kişilerin birbirini teşvik ettiği bir döngü oluşabiliyor” ifadelerini kullandı. Şiddet görüntülerinin dijital ortamda çok hızlı yayılabilmesinin gerçekleştirilen eylemin fiziksel boyutundan çok daha geniş bir psikolojik etki meydana getirebildiğine dikkat çekildi. Bu tür içeriklerin bazı kapalı topluluklarda korkutma, şantaj veya grup içerisinde statü kazanma amacıyla kullanılabildiği belirtildi.

#8
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Saldırıdan önce dijital iz bırakabiliyorlar Sansar'a göre bazı vakalarda gerçek hayatta bir saldırı meydana gelmeden önce dijital ortamda dikkat çekici işaretler ortaya çıkabiliyor. Açık tehditler veya belirli bir hedefe yönelik olağandışı araştırma ve paylaşımlar bunlar arasında bulunabiliyor. Ancak Sansar, tek bir mesaj veya kelime üzerinden sonuç çıkarmanın doğru olmadığını özellikle vurguladı. Hesapların iletişim biçiminin, içeriklerin yayılmasının ve zaman içerisinde ortaya çıkan davranış değişikliklerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

#9
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Yapay zekâ destekli denetim vurgusu Dijital platformların güvenlik ve moderasyon sistemlerinin bulunduğunu ancak suç ağlarının da sürekli yöntem değiştirdiğini belirten Sansar, yapay zekâ destekli içerik ve davranış analizlerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Sansar, bu sistemler geliştirilirken kullanıcıların mahremiyetinin korunmasının da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

#10
Foto - C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

C31K ve 764 için önemli ayrıntı Sansar, kamuoyunda C31K ve 764 isimleriyle anılan dijital yapılanmalar konusunda da önemli bir ayrım yaptı. İki yapının aynı organizasyon olduğunun veya aralarında doğrudan bağlantı bulunduğunun söylenebilmesi için yeterli doğrulanmış veri bulunmadığını belirten Sansar, buna karşılık kullanılan yöntemlerde birtakım benzerlikler görüldüğünü aktardı. Çocuklara dijital platformlardan ulaşılması, kapalı gruplar oluşturulması, manipülasyon ve şiddet içeriklerinin yayılması bu benzerlikler arasında gösteriliyor. Sansar, dijital çağın ortaya çıkardığı tehdidi şu değerlendirmeyle özetledi: “Buradan çıkarmamız gereken asıl ders, siber güvenliğin artık yalnızca veri ve sistemleri değil, insanları da koruma meselesi olduğudur.” KAYNAK: SABAH

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Gündem

Suçüstü yakalandı: Bodrum Bölge Liman Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, rüşvet alırken suçüstü yakalanarak gözaltına alı..
Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!
Dünya

Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem!

Almanya’da Türkiye’nin Ermenilere soykırım yaptığı yalanının parlamentoda kabul edilmesine öncülük ettikten sonra ismi ‘Ermeni Cem’e çıkan Y..
Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı
Gündem

Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu...
Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi
Gündem

Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde bazı çevreler tarafından sosyal medyada ve kulislerde dolaşıma sokulan istifa edeceği yö..
Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!
Gündem

Şimşek’ten Sözcü’ye zehir zemberek sözler Haysiyetsiz, onursuzlar size yazıklar olsun!

10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver’le karşılıklı atıştıkları görüntülere ilişkin olarak ilk kez konuşan CHP PM Üyesi Berhan Şimşek, "O..
Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!
Siyaset

Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!

Malum zihniyetin “sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor” yalanını çökertecek bir gelişme de Kırıkkale’de yaşandı. Kırıkkale Cumhuri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23