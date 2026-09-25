C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...
Okul saldırıları, hayvanlara eziyet, şiddet görüntüleri ve müstehcen içeriklerle şantaj... Son dönemde çocukları ve gençleri hedef alan dijital suç ağları aileleri tedirgin ediyor. Sosyal medya, çevrimiçi oyunlar ve kapalı iletişim grupları üzerinden çocuklara ulaşan yapıların önce güven kazandığını, ardından manipülasyon, tehdit ve şantaj yöntemlerine başvurduğunu belirten Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, “Şiddet bir görev, puan veya statü unsuru haline getirildiğinde kişilerin birbirini teşvik ettiği bir döngü oluşabiliyor” uyarısında bulundu.