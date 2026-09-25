C31K ve 764 çetelerine DİKKAT! Çocuklarımızı ekran başında avlıyorlar. Önce oyun sonra...

Şiddeti oyunlaştırıyorlar Uzman ismin en çarpıcı uyarılarından biri ise şiddetin dijital ortamda “oyunlaştırılması” tehlikesi oldu. Sansar, “Şiddet bir görev, puan veya statü unsuru haline getirildiğinde kişilerin birbirini teşvik ettiği bir döngü oluşabiliyor” ifadelerini kullandı. Şiddet görüntülerinin dijital ortamda çok hızlı yayılabilmesinin gerçekleştirilen eylemin fiziksel boyutundan çok daha geniş bir psikolojik etki meydana getirebildiğine dikkat çekildi. Bu tür içeriklerin bazı kapalı topluluklarda korkutma, şantaj veya grup içerisinde statü kazanma amacıyla kullanılabildiği belirtildi.