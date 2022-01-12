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Sağlık
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C vitamini eksikliğinin 9 önemli belirtisi

2022-01-12 05:26:56
C vitamini eksikliğinin 9 önemli belirtisi

Vücudumuz için önemli vitaminlerden biri olan C vitamini eksikliği kendisini 9 işaretle belli ediyor.

#1
Foto - Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, bir yandan antibakteriyel ve antioksidan etkisi sayesinde, diğer yandan demir emilimini ve iyileşmeyi kolaylaştırarak vücuda birçok farklı şekilde etki eder.

Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, bir yandan antibakteriyel ve antioksidan etkisi sayesinde, diğer yandan demir emilimini ve iyileşmeyi kolaylaştırarak vücuda birçok farklı şekilde etki eder.

#2
Foto - C vitamini bağışıklık sisteminde çok önemli bir role sahiptir. Yetişkinler için önerilen günlük C vitamini miktarı yaklaşık 110 mg'dır.

C vitamini bağışıklık sisteminde çok önemli bir role sahiptir. Yetişkinler için önerilen günlük C vitamini miktarı yaklaşık 110 mg'dır.

#3
Foto - Pek çok insan C vitamininin faydalarının farkında değildir ve bu nedenle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Pek çok insan C vitamininin faydalarının farkında değildir ve bu nedenle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

#4
Foto - C vitamini eksikliğinin belirtileri Başta bağışıklık sistemi olmak üzere vücudu birçok farklı yönden etkileyen C vitamini, eksikliğinde farklı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte C vitamini eksikliğinin en önemli 9 belirtisi:

C vitamini eksikliğinin belirtileri Başta bağışıklık sistemi olmak üzere vücudu birçok farklı yönden etkileyen C vitamini, eksikliğinde farklı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte C vitamini eksikliğinin en önemli 9 belirtisi:

#5
Foto - Tekrarlayan Soğuk Algınlığı ve Grip C vitamininde bulunan antioksidanlar, beyaz kan hücrelerinin etkisini artırarak enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşmalarına yardımcı olur.

Tekrarlayan Soğuk Algınlığı ve Grip C vitamininde bulunan antioksidanlar, beyaz kan hücrelerinin etkisini artırarak enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşmalarına yardımcı olur.

#6
Foto - C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini açıkça gösteren birçok çalışma vardır.

C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini açıkça gösteren birçok çalışma vardır.

#7
Foto - Çeşitli Morarmalar C vitamini de dahil olmak üzere vitamin eksiklikleri bacaklarda, kollarda veya vücudun diğer bölümlerinde morarmaya neden olabilir.

Çeşitli Morarmalar C vitamini de dahil olmak üzere vitamin eksiklikleri bacaklarda, kollarda veya vücudun diğer bölümlerinde morarmaya neden olabilir.

#8
Foto - Son araştırmalar, C vitamini eksikliğinin vücudu zayıflatabileceğini ve morarmaların doğal olarak iyileştirmesini engelleyebileceğini gösteriyor.

Son araştırmalar, C vitamini eksikliğinin vücudu zayıflatabileceğini ve morarmaların doğal olarak iyileştirmesini engelleyebileceğini gösteriyor.

#9
Foto - Burun Kanaması Burun deliklerinin damarları çok ince ve hassastır ve dış deri tabakasına çok yakındır.

Burun Kanaması Burun deliklerinin damarları çok ince ve hassastır ve dış deri tabakasına çok yakındır.

#10
Foto - C vitamini eksikliği kan damarlarınızı zayıflatabilir ve sık burun kanamalarına neden olabilir.

C vitamini eksikliği kan damarlarınızı zayıflatabilir ve sık burun kanamalarına neden olabilir.

#11
Foto - Eklemlerde Ağrı ve Şişlik Düzenli olarak C vitamini tüketen kişilerde eklemlerde şişlik ve ağrı daha az görülür. Hem iltihaplı eklem romatizmasını önlemek hem de eklem sağlığını korumak için doğru miktarda C vitamini almak önemlidir.

Eklemlerde Ağrı ve Şişlik Düzenli olarak C vitamini tüketen kişilerde eklemlerde şişlik ve ağrı daha az görülür. Hem iltihaplı eklem romatizmasını önlemek hem de eklem sağlığını korumak için doğru miktarda C vitamini almak önemlidir.

#12
Foto - Kuru ve Pürüzlü Cilt C vitamini, cildin kolajen seviyesini korumaya yardımcı olarak parlak görünüme katkıda bulunur. C vitamini eksikliği kuru cilde ve erken kırışıklıklara neden olabilir.

Kuru ve Pürüzlü Cilt C vitamini, cildin kolajen seviyesini korumaya yardımcı olarak parlak görünüme katkıda bulunur. C vitamini eksikliği kuru cilde ve erken kırışıklıklara neden olabilir.

#13
Foto - Kaygı ve Yorgunluk C vitamini eksikliği zihinsel sağlıkla da bağlantılıdır. Araştırmalar, yeterli miktarda C vitamini tüketen kişilerin, eksiklik yaşayanlara göre daha mutlu ve daha az stresli olduğunu göstermiştir.

Kaygı ve Yorgunluk C vitamini eksikliği zihinsel sağlıkla da bağlantılıdır. Araştırmalar, yeterli miktarda C vitamini tüketen kişilerin, eksiklik yaşayanlara göre daha mutlu ve daha az stresli olduğunu göstermiştir.

#14
Foto - Şişmiş Diş Eti Dokusu C vitamini temel olarak vücudumuzu koruyan epiteli güçlendirmeye yardımcı olur ve aynı zamanda diş eti dokusu için koruyucu görevi görür. C vitamini eksikliği bu kalkanı zayıflatabilir ve diş etlerinde kanamaya ve şişmeye neden olabilir.

Şişmiş Diş Eti Dokusu C vitamini temel olarak vücudumuzu koruyan epiteli güçlendirmeye yardımcı olur ve aynı zamanda diş eti dokusu için koruyucu görevi görür. C vitamini eksikliği bu kalkanı zayıflatabilir ve diş etlerinde kanamaya ve şişmeye neden olabilir.

#15
Foto - Kuru ve Kırılgan Saçlar C vitamini eksikliği saç dökülmesine neden olabilir ve ayrıca saçı kuru ve kırılgan hale getirebilir. C vitamini eksikliğine bağlı olarak hücrelerde meydana gelen serbest radikal hasarı, erken yaşlanmaya ve saç büyümesinin engellenmesine neden olabilir. Bu nedenle, C vitamininin antioksidan etkisi saç sorunlarıyla başa çıkmak için gereklidir.

Kuru ve Kırılgan Saçlar C vitamini eksikliği saç dökülmesine neden olabilir ve ayrıca saçı kuru ve kırılgan hale getirebilir. C vitamini eksikliğine bağlı olarak hücrelerde meydana gelen serbest radikal hasarı, erken yaşlanmaya ve saç büyümesinin engellenmesine neden olabilir. Bu nedenle, C vitamininin antioksidan etkisi saç sorunlarıyla başa çıkmak için gereklidir.

#16
Foto - Zor İyileşme C vitamini, yaraları iyileştirme ve dokuyu onarma yeteneği ile ünlüdür. Bunun nedeni, C vitamininin enfeksiyon riskini en aza indirirken yara iyileşmesini de iyileştirmesidir. Araştırmalara göre, C vitamini eksikliği ile önemli cilt fonksiyonlarının kaybı arasında önemli bir bağlantı vardır.

Zor İyileşme C vitamini, yaraları iyileştirme ve dokuyu onarma yeteneği ile ünlüdür. Bunun nedeni, C vitamininin enfeksiyon riskini en aza indirirken yara iyileşmesini de iyileştirmesidir. Araştırmalara göre, C vitamini eksikliği ile önemli cilt fonksiyonlarının kaybı arasında önemli bir bağlantı vardır.

#17
Foto - C Vitami zengini besinler C vitamini denilince akla ilk olarak genellikle portakal ve limon geliyor ancak C vitamini açısından zengin daha birçok besin var.

C Vitami zengini besinler C vitamini denilince akla ilk olarak genellikle portakal ve limon geliyor ancak C vitamini açısından zengin daha birçok besin var.

#18
Foto - Yeşil Sebzeler Listeyi biberden sonra brokoli, karnabahar ve lahana takip ediyor. Ortalama olarak, 100 gr başına yaklaşık 50-130 mg C vitamini içerirler. 100 gr brokoli 90-120 mg, lahana 80-90 mg ve karnabahar 50-70 mg C vitamini içerir. İyi emilen kalsiyum, potasyum, magnezyum ve diğer besinlerin harika bir kaynağı oldukları için de bu sebzeler mutlaka diyete eklenmelidir.

Yeşil Sebzeler Listeyi biberden sonra brokoli, karnabahar ve lahana takip ediyor. Ortalama olarak, 100 gr başına yaklaşık 50-130 mg C vitamini içerirler. 100 gr brokoli 90-120 mg, lahana 80-90 mg ve karnabahar 50-70 mg C vitamini içerir. İyi emilen kalsiyum, potasyum, magnezyum ve diğer besinlerin harika bir kaynağı oldukları için de bu sebzeler mutlaka diyete eklenmelidir.

#19
Foto - Biberler Çok eski zamanlardan beri herkes en fazla C vitamininin portakal ve limonda bulunduğunu düşünür, ancak durum böyle değil. Biberler C vitamini yönünden zengin besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Vitamin içeriği biberin çeşidine göre değişiyor. Sarı, turuncu ve kırmızı biberler en fazla C vitaminine sahiptir, 100 gramlarında yaklaşık 130 mg C vitamini bulunur. Yeşil biberlerin 100 gramında ise yaklaşık 90 mg C vitamini bulunur.

Biberler Çok eski zamanlardan beri herkes en fazla C vitamininin portakal ve limonda bulunduğunu düşünür, ancak durum böyle değil. Biberler C vitamini yönünden zengin besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Vitamin içeriği biberin çeşidine göre değişiyor. Sarı, turuncu ve kırmızı biberler en fazla C vitaminine sahiptir, 100 gramlarında yaklaşık 130 mg C vitamini bulunur. Yeşil biberlerin 100 gramında ise yaklaşık 90 mg C vitamini bulunur.

#20
Foto - Orman Meyveleri C vitamini alımınızı meyve yardımıyla iyileştirmek istiyorsanız, sadece turunçgilleri değil, aynı zamanda orman meyvelerini de tüketebilirsiniz. Ahududu, kuş üzümü, çilek gibi orman meyveleri C vitamini açısından zengindir. 100 gr çilek 60-70 mg, kuş üzümü 35-45 mg, ahududu 25-30 mg ve yaban mersini 20-25 mg C vitamini içerir.

Orman Meyveleri C vitamini alımınızı meyve yardımıyla iyileştirmek istiyorsanız, sadece turunçgilleri değil, aynı zamanda orman meyvelerini de tüketebilirsiniz. Ahududu, kuş üzümü, çilek gibi orman meyveleri C vitamini açısından zengindir. 100 gr çilek 60-70 mg, kuş üzümü 35-45 mg, ahududu 25-30 mg ve yaban mersini 20-25 mg C vitamini içerir.

#21
Foto - Turunçgiller Bazıları için turunçgillerin düşük düzeyde C vitamini içermesi şaşırtıcı olabilir. İyi bir kaynaktır, ancak yukarıda belirtilen besinlerle karşılaştırıldığında, miktarı biraz daha küçüktür. 100 gr portakal 51-53 mg, limon 49-53 mg, greyfurt 35-43 mg ve mandalina 27 mg C vitamini içerir.

Turunçgiller Bazıları için turunçgillerin düşük düzeyde C vitamini içermesi şaşırtıcı olabilir. İyi bir kaynaktır, ancak yukarıda belirtilen besinlerle karşılaştırıldığında, miktarı biraz daha küçüktür. 100 gr portakal 51-53 mg, limon 49-53 mg, greyfurt 35-43 mg ve mandalina 27 mg C vitamini içerir.

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