C vitamini eksikliğinin 9 önemli belirtisi

Biberler Çok eski zamanlardan beri herkes en fazla C vitamininin portakal ve limonda bulunduğunu düşünür, ancak durum böyle değil. Biberler C vitamini yönünden zengin besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Vitamin içeriği biberin çeşidine göre değişiyor. Sarı, turuncu ve kırmızı biberler en fazla C vitaminine sahiptir, 100 gramlarında yaklaşık 130 mg C vitamini bulunur. Yeşil biberlerin 100 gramında ise yaklaşık 90 mg C vitamini bulunur.