'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Terör belasının geride bırakıldığını söyleyen Yıldırım, "Terör belası da bu emperyal ülkelerin 40 yıldır başımıza musallat ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 bin insanımızı yok ettiler. Yetmedi 2 trilyon dolar, yani iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler. Eğer bu kaynakları teröre değil de ülkenin kalkınmasına, ekonominin gelişmesine, insanların refahına, zenginliğine harcamış olsaydık, şimdi Türkiye üç Türkiye olacaktı. Geç olsun güç olmasın. Terörü şimdi geride bıraktık. Şimdi artık kaybolan zamanı telafi etmek için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok halkımızın, insanımızın refahı ve mutluluğu için gayret edeceğiz." diye konuştu.