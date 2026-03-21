'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin sahte bayrak operasyonlarıyla tuzağa çekilmek istendiğini söyledi.

Foto - 'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Türkiye'nin etrafının adeta bir ateş çemberiyle çevrildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

Foto - 'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

"Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa sokmaya çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar. Oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Böylece İran'la takıştırmaya, çatıştırmaya çalışıyorlar.

Foto - 'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Biz 400 senedir İran'la savaşmadık. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur, bizim kardeşlerimizdir. Buradaki mesele şudur. Emperyal devletler diğer ülkelerin kaynaklarını sömürmek için her yola başvuruyor. Silah sanayilerini canlı tutmak için karışıklıklar, savaşlar çıkarıyorlar. İşte Irak'ta yapılan da buydu, Suriye'de yapılan da buydu.

Foto - 'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Şimdi İran'da yapılan da bu. Burada bize düşen görev, bu oyuna gelmemektir. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor."

Foto - 'Bizi batağa sokmaya çalışıyorlar' diyen Binali Yıldırım Türkiye'ye kurulan büyük tuzağı açıkladı

Terör belasının geride bırakıldığını söyleyen Yıldırım, "Terör belası da bu emperyal ülkelerin 40 yıldır başımıza musallat ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 bin insanımızı yok ettiler. Yetmedi 2 trilyon dolar, yani iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler. Eğer bu kaynakları teröre değil de ülkenin kalkınmasına, ekonominin gelişmesine, insanların refahına, zenginliğine harcamış olsaydık, şimdi Türkiye üç Türkiye olacaktı. Geç olsun güç olmasın. Terörü şimdi geride bıraktık. Şimdi artık kaybolan zamanı telafi etmek için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok halkımızın, insanımızın refahı ve mutluluğu için gayret edeceğiz." diye konuştu.

