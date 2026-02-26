  • İSTANBUL
Tamir için bıraktılar bir daha geri almadılar Nihat Kahveci’den Osimhen için olay çıkış: 'Bir şeyler var!' Bir bu eksikti şimdi... Fenerbahçe muhalefetinden transfer atağı! 4 mevkii için düğmeye basıldı Borsa güne nasıl başladı? İngiltere'den gündemi sarsacak çıkış geliyor! Juventus'u yıkan adam adım adım Avrupa'ya Herkes bunları uygulasın yeterli... İşte bu mübarek ayda sağlıklı beslenme rehberi Uzman isim uyardı: Sahur atlanmadığı takdirde Ramazan ayı kilo vermek için bir fırsat! Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Kabe'de Hacılar' çıkışı geldi
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!
Onur Yılmaz

BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

BYD Türkiye, bağlantılı araç teknolojilerindeki iddiasını mobil dünyaya taşıyor. Şubat 2025’te iOS ve Android’de kullanıma sunulan BYD AUTO uygulaması, kısa sürede yüksek aktivasyon oranına ulaşırken; akıllı saat desteği, Bluetooth Key fonksiyonu ve BYD ATTO 3 modeline gelen dijital anahtar özelliğiyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıdı. OTA güncellemeleri ve uzaktan kontrol imkanlarıyla BYD, otomobili yazılımla sürekli gelişen bir mobilite platformuna dönüştürüyor.

#1
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

BYD Türkiye, her biri üst düzey teknolojiyle donatılmış ve “akıllı seçim” niteliği taşıyan 9 farklı modeliyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyor. Bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak geçen yılın şubat ayında hayata geçirilen BYD Mobil Uygulaması, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Türkiye’de bu hizmeti sunan öncü markalardan biri olan BYD, mobil uygulamasına gösterilen ilgide de satış performansına paralel güçlü bir ivme yakaladı. BYD AUTO adıyla Şubat 2025’de iOS ve Android platformlarında kullanıma açılan uygulama, kısa sürede kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. BYD bağlantılı araç aktivasyon oranının yüzde 90 seviyesine ulaşması, uygulamaya gösterilen ilginin en güçlü göstergelerinden biri oldu. BYD bayilerini ziyaret eden müşterilerin önemli bir bölümü bağlantılı servisler ve mobil uygulamayı özellikle talep ederken, BYD Mobil Uygulaması, marka tercihinde belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

Son yapılan kapsamlı güncellemelere; Bluetooth Key fonksiyonunun devreye alınması, uygulamanın akıllı saatlerde doğrudan indirilebilir ve kullanılabilir hale gelmesi, ayrıca BYD ATTO 3 modeline dijital anahtar özelliğinin eklenmesiyle BYD Mobil Uygulaması'nın özellik seti daha da zenginleşti. Bu sayede uygulamanın sürekli güncellenen fonksiyonları ile kullanıcılar, BYD’nin en güncel teknolojilerine anında erişebiliyor.

#3
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

BYD Mobil Uygulaması artık Android ve iOS işletim sistemli akıllı saatlere de uygulama mağazalarından doğrudan indirilebiliyor. Akıllı saate indirilen BYD Mobil Uygulaması üzerinden kapı açma ve kilitleme, klima çalıştırma, batarya ve menzil durumunu görüntüleme gibi fonksiyonlar doğrudan kontrol edilebiliyor. Aracın veya akıllı cihazın internete erişemediği yerlerde, BYD Mobil Uygulaması’nda bulunan araç kapısı açma-kilitleme ve aracı çalıştırmaya imkan tanıyan Bluetooth Key özelliği ise BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 ve BYD ATTO 2 modellerinin Bluetooth Key fonksiyonunu destekleyen versiyonlarında devreye alındı. Uygulamanın ana ekranında yer alan Bluetooth simgesi üzerinden araç içinde eşleştirme yapıldıktan sonra, internet bağlantısının olmadığı alanlarda dahi kapı açma ve kilitleme, çalıştırma ve aracı aktif hale getirme komutları Bluetooth üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu fonksiyon, aracınızın Bluetooth kapsama alanı içerisinde olduğunuz sürece, internet erişimine ihtiyaç duymadan kesintisiz erişim sağlıyor.

#4
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

Yeni güncellemeyle birlikte BYD Mobil Uygulaması içerisinde bulunan dijital anahtar özelliği, 2024 model yılı ve sonrası BYD ATTO 3 araçlarda kullanılabilir hale geldi. BYD TANG, SEAL, SEALION 7, SEAL U, DOLPHIN ve ATTO 2 modellerinde kullanılabilen ve yapılan yazılım güncellemesiyle BYD ATTO 3 modelinde de aktif edilebilen bu özellik sayesinde kullanıcılar, fiziksel anahtara ihtiyaç duymadan araçlarına akıllı telefonları ve saatleri üzerinden erişim sağlayabiliyor. Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak sunulan uygulama, sürücülere bağlantılı araç teknolojilerinin konforunu yaşatıyor. Kullanıcılar, kayıtlı e-posta adresleriyle oturum açarak uygulamayı kolayca etkinleştirebiliyor.

#5
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

Tüm BYD modelleriyle uyumlu olan uygulamanın sunduğu özellikler, gelişmiş bağlantı özellikleriyle sürücülere güvenlik, konfor ve pratiklik sağlıyor. Araçlarıyla BYD Mobil Uygulaması üzerinden uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, BYD’lerinin menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, araçları şarj olurken süreci izleyebiliyor. Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde kilitleme ve kapatma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevleri de uzaktan yönetilebiliyor. Araç kilitleme, çalıştırma ve kapatma gibi fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebilirken; araç konumu, kilometre bilgileri, sürüş verileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor. Uzaktan Bağlantılı Servisler teknolojisinin sunduğu OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde, BYD sahipleri araçlarının yazılımını yetkili servise gitmeye gerek kalmadan kolayca güncelleyebiliyor. Bu sayede, BYD modelleri her zaman en güncel yazılım versiyonuna sahip oluyor ve yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanıma sunuluyor.

#6
Foto - BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

BYD, yalnızca bir otomobil üreticisi değil, aynı zamanda teknoloji odaklı bir şirket olarak konumlanıyor. "Teknoloji Hayatın Tam Merkezinde" sloganıyla, sadece bugünün değil, geleceğin de en akıllı ve bağlantılı araç deneyimini sunmaya odaklanıyor. Çevre dostu çözümler ve inovasyonla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı hedefleyen BYD, 120 binden fazla AR-GE mühendisiyle 11 araştırma enstitüsünde her gün ortalama 45 patent başvurusu yaparak geleceğin teknolojilerine yön veriyor. BYD Türkiye, kullanıcı deneyimi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak BYD Mobil Uygulaması’nı sürekli geliştiriyor. Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda uygulama düzenli olarak güncelleniyor. Bu güncellemeler ile BYD, modellerinin yalnızca bir otomobil değil; yazılımla sürekli gelişen, bağlantılı bir mobilite deneyimi sunduğunu da güçlü şekilde ortaya koyuyor.

