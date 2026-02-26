BYD sınırları aştı! Aracın anahtarı artık saatinizde! İnternet yoksa da sorun yok!

Tüm BYD modelleriyle uyumlu olan uygulamanın sunduğu özellikler, gelişmiş bağlantı özellikleriyle sürücülere güvenlik, konfor ve pratiklik sağlıyor. Araçlarıyla BYD Mobil Uygulaması üzerinden uzaktan bağlantı kuran kullanıcılar, BYD’lerinin menzil ve şarj durumunu anlık olarak takip edebiliyor, araçları şarj olurken süreci izleyebiliyor. Kapılar, camlar, cam tavan, kaput ve bagajın açık veya kilitli olup olmadığını kontrol ederek gerektiğinde kilitleme ve kapatma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra klima, koltuk ısıtma ve soğutma, direksiyon ısıtma, farlar, dörtlü flaşörler ve korna gibi işlevleri de uzaktan yönetilebiliyor. Araç kilitleme, çalıştırma ve kapatma gibi fonksiyonlar tek dokunuşla kontrol edilebilirken; araç konumu, kilometre bilgileri, sürüş verileri ve lastik basıncı gibi kritik bilgiler de anlık olarak görüntülenebiliyor. Uzaktan Bağlantılı Servisler teknolojisinin sunduğu OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde, BYD sahipleri araçlarının yazılımını yetkili servise gitmeye gerek kalmadan kolayca güncelleyebiliyor. Bu sayede, BYD modelleri her zaman en güncel yazılım versiyonuna sahip oluyor ve yeni eklenen fonksiyonlar anında kullanıma sunuluyor.