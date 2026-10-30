BYD gelmedi ama onlar geliyor: Dünyaca ünlü otomobil devinden Türkiye kararı
Çinli otomobil markası BYD Türkiye planını askıya alırken Alman devinden flaş bir hamle geldi. Almanlar, Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlanıyor.
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Çinli otomobil markası BYD Türkiye planını askıya alırken Alman devinden flaş bir hamle geldi. Almanlar, Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlanıyor.
Doğuş Otomotiv, Volkswagen binek otomobillerinin üretilmesi için Volkswagen'le niyet mektubu imzaladı.
2019 yılında gündeme gelen ve sonrasında iptal olan Volkswagen'in Türkiye fabrikasına ilişkin yeni adım atıldı. Türkiye'de Volkswagen araçlarının distribütörü olan Doğuş Otomotiv, Volkswagen'le niyet mektubu imzaladı.
Doğuş Oto'dan yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır." denildi.
Yapılan KAP açıklamasında "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri'nin gerçekleştireceği yeni iş birliğiyle; Türkiye Cumhuriyeti pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülkemiz otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülmektedir." ayrıntısı yer aldı.
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