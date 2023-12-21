  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trakya'da barajlar yüzleri güldürdü

Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden restorasyon tamamlanacak

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'dan insanlık dersi

Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Milyonlarca kişi her an ölebilir! Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: ölümle karşı karşıya, tüberküloz yeniden hortladı!

Cennet hurmasının faydaları var: Sağlık kazanmak istiyoruz diyorsanız! Bunu yapın! Öyle şeyler olacak ki...

Haftalar içinde iç organlardaki yağı yakıp bitiriyor! Kolesterol diye bir dert bırakmıyor! Herkesin sır gibi sakladığı tarif

Merkez Bankası'ndan, faiz kararı sonrası flaş adım! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

Kulağı delik o gazeteci, “İstifası cebinde” demişti! İYİ Parti'de büyük kriz! Ve beklenen oldu! Sonunda istifa etti

Akaryakıt istasyonlarında metrelerce kuyruk olacak! Öyle böyle değil, deli zam geliyor! Gece yarısı olmadan depoları doldurun! Bu seferki kafalara huni taktıracak
Dünya
15
Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

2023-12-21 19:13:25
Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Pakistan'da yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

#1
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Ülkenin en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Hunza’da rakım, yaklaşık 2 bin 450 metre.

#3
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Çok sayıda yüksek dağ ve zirveyle çevrili Hunza’ya 2 bin 950 metre rakımlı "Kartal Yuvası"ndan bakıldığında bölgedeki doğal güzellik daha net biçimde ortaya çıkıyor.

#4
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

Kartal Yuvası, şehrin 500 metre yukarısında yer alan yüksek bir nokta.

#5
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#6
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#7
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#8
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#9
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#10
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#11
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#12
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#13
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

#14
Foto - Buzullarla çevrili güzellik: Hunza

NATO hassasiyetlerimizi dikkate almıyor: Bekâ sorunuyla karşı karşıyayız
Gündem

NATO hassasiyetlerimizi dikkate almıyor: Bekâ sorunuyla karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi ortak değil rakip olarak görmesi ve bazı NATO müttefiklerimizin güvenlik hassas..
Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?
Siyaset

Ali Babacan’ın dilinin altında ne var? Birileri bir şeyler mi deniyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
İyi Parti'de deprem: Görevden alındılar
Gündem

İyi Parti'de deprem: Görevden alındılar

İyi Parti'de deprem: Görevden alındılar
Erdoğan'dan seçim öncesi flaş karar!
Gündem

Erdoğan'dan seçim öncesi flaş karar!

Gözler, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi il ve ilçelerde ortak aday çıkaracağına ilişkin alınacak kararda. Bu kapsamda AK Parti ve..
6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral'e bir tokat da Ali'den
Gündem

6’lı masa içi boş kasaya döndü! Meral'e bir tokat da Ali'den

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, nele..
Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık
Gündem

Hem vicdansız hem yalancı! Aytunç Erkin’den göz göre göre sahtekarlık

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in Tuzla Piyade Okulu hakkındaki skandal yazısı büyük tepkilere neden oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23