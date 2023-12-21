2023-12-21 19:13:25 Buzullarla çevrili güzellik: Hunza
Pakistan'da yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
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Pakistan'da yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek dağ ve buzullarla çevrili Hunza, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Ülkenin en çok turist çeken kentleri arasında yer alan Hunza’da rakım, yaklaşık 2 bin 450 metre.
Çok sayıda yüksek dağ ve zirveyle çevrili Hunza’ya 2 bin 950 metre rakımlı "Kartal Yuvası"ndan bakıldığında bölgedeki doğal güzellik daha net biçimde ortaya çıkıyor.
Kartal Yuvası, şehrin 500 metre yukarısında yer alan yüksek bir nokta.
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