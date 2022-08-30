Buzullar için korkutan rapor yayımlandı! Artık çok geç

TAHMİNLER EN DİP RAKAMLAR TRT Haber'de yer alan bilgiye göre Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar” dedi. “Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor.” dedi. Çalışma, belirsiz olabilecek tahminler yapmak için bilgisayar modellemesine dayanmadı.