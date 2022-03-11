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Hayat-Aktüel
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Büyükderbent tren istasyonu açıldı

2022-03-11 16:30:34
Büyükderbent tren istasyonu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu ağını en çok yatırım yapılan ulaşım modu haline getirdiklerini belirterek, "Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajla doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumuna geldik." dedi.

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Foto - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve çalışmalar dolayısıyla bir süredir kapalı olan Büyükderbent İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa telekonferansla katılan Bakan Karaismailoğlu, projenin hazırlık aşamasından istasyon ve peronun tadilatına kadar çalışmada emeği geçenleri kutladı. Bugünden itibaren trenin bölge halkına hizmet vereceğini dile getiren Karaismailoğlu,

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve çalışmalar dolayısıyla bir süredir kapalı olan Büyükderbent İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Programa telekonferansla katılan Bakan Karaismailoğlu, projenin hazırlık aşamasından istasyon ve peronun tadilatına kadar çalışmada emeği geçenleri kutladı. Bugünden itibaren trenin bölge halkına hizmet vereceğini dile getiren Karaismailoğlu, "İstasyonumuzun açılmasıyla aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacak. Böylece bölgenin kültür ve turizmine katkı sağlayacağız." dedi.

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Foto - Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ülkenin demir ağlarını örmeye devam ettiklerini vurgulayarak,

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak ülkenin demir ağlarını örmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Bu çalışmalarımızla demir yolu ağını en çok yatırım yapılan ulaşım modu haline getirdik. Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajla doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumuna geldik." diye konuştu. Bu altyapıyı artırarak devam edeceklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Kısa vadede 12 bin 800 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 550 kilometreye çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

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Foto - TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla bir süredir bölgesel trenlerin Büyükderbent İstasyonu'nda duruşlarına ara verildiğini söyledi. Bu çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını belirten Akbaş,

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla bir süredir bölgesel trenlerin Büyükderbent İstasyonu'nda duruşlarına ara verildiğini söyledi. Bu çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını belirten Akbaş, "Bugün Adapazarı-İstanbul arası sefer yapan Ada Ekspresi trenlerinin duruşuna başlıyoruz." dedi. Akbaş, TCDD olarak ülke sathında büyük projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, büyük projelerin açılışlarını kısa zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyetin kuruluşuyla yurdun demir ağlarla örüldüğünü hatırlatarak, "Aslında bu dönemde de 'ülkemizi hızlı tren ağlarıyla ördük.' dememiz lazım. Dolayısıyla hepimizin hayalleri gerçekleşiyor." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Darısı teleferiğin başına. Parası hazır, kasamızda duruyor. İhale prosedürlerini bitirir bitirmez inşaat çalışmaları başlayacak. Bizim sözümüz senettir. Buradan bir kez daha teleferiğin bölgeye hizmet edeceğini hatırlatmak istiyorum. İyi bir buluşma olacak, trenle de buraya ulaşılacak." dedi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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Foto - Adapazarı bölge halkının, yüksek hızlı tren hattı üzerinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda bölgesel ekspres trenlerinin durması yönünde yoğun talebi oldu. Bu kapsamda, Adapazarı bölgesel ekspreslerinin Büyükderbent İstasyonu'nda duruş yapabilmeleri için mevcutta bulunan yüksek hızlı tren hatlarının kenarına 2 çelik peron inşa edildi. Böylece, İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, bugünden itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da durabilecek. Öte yandan, mevcut istasyon ve peronda da tadilat başlatıldı, bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldı.

Adapazarı bölge halkının, yüksek hızlı tren hattı üzerinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda bölgesel ekspres trenlerinin durması yönünde yoğun talebi oldu. Bu kapsamda, Adapazarı bölgesel ekspreslerinin Büyükderbent İstasyonu'nda duruş yapabilmeleri için mevcutta bulunan yüksek hızlı tren hatlarının kenarına 2 çelik peron inşa edildi. Böylece, İstanbul-Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenleri, bugünden itibaren Kocaeli-Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent İstasyonu'nda da durabilecek. Öte yandan, mevcut istasyon ve peronda da tadilat başlatıldı, bu kapsamda önemli çalışmalar yapıldı.

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