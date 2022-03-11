Büyükderbent tren istasyonu açıldı

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla bir süredir bölgesel trenlerin Büyükderbent İstasyonu'nda duruşlarına ara verildiğini söyledi. Bu çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını belirten Akbaş, "Bugün Adapazarı-İstanbul arası sefer yapan Ada Ekspresi trenlerinin duruşuna başlıyoruz." dedi. Akbaş, TCDD olarak ülke sathında büyük projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, büyük projelerin açılışlarını kısa zamanda gerçekleştireceklerini kaydetti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhuriyetin kuruluşuyla yurdun demir ağlarla örüldüğünü hatırlatarak, "Aslında bu dönemde de 'ülkemizi hızlı tren ağlarıyla ördük.' dememiz lazım. Dolayısıyla hepimizin hayalleri gerçekleşiyor." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Darısı teleferiğin başına. Parası hazır, kasamızda duruyor. İhale prosedürlerini bitirir bitirmez inşaat çalışmaları başlayacak. Bizim sözümüz senettir. Buradan bir kez daha teleferiğin bölgeye hizmet edeceğini hatırlatmak istiyorum. İyi bir buluşma olacak, trenle de buraya ulaşılacak." dedi. Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.