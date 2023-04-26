Büyük tehlike kapıya dayandı! O ilimizde sayı her geçen gün artıyor

Yer altı su seviyesinin obrukların oluşumuna dolaylı bir etki yaptığını aktaran Prof. Dr. Fetullah Arık, “Yer altı su seviyesinin varlığı, niteliği, akışı, gözenek ve kırıklığı bütün bunlar, obruklar için ortam sağlıyor. Yer altı su seviyesinin sürekli değişimleri, yükselmesi ve alçalması, kışın kullanılmayan yer altı su seviyesinin kışın yükselmesi ve bahar aylarında azalması da bir faktör. Suyun hidrostatik desteği de söz konusu olduğu için yer altı su seviyelerinin azalmış olması bazı bölgelerde obruk oluşmasının hızlanmasına neden oluyor. Tabii bu birinci etki değil, dolaylı etki olarak söyleyebiliriz. Obruk oluşumlarında son günlerde sadece Konya Kapalı Havzasında değil, havza dışarısındaki bölgelerde de obruk oluşumlarını gördük.