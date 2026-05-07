'Büyük tehlike' kapıda: Aktarlarda kapış kapış gidiyor, resmen zehir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aktarlarda kapış kapış giden bu zehire karşı dikkatli olmak zorundayız.

Sağlık bulmak isterken kalbinizden olmayın! "Gençlik iksiri" adı altında satılan ancak içeriğiyle damarları tıkıyor denilen o ürünlere karşı uzmanlardan son dakika uyarısı geldi. Aktarlarda satış rekorları kıran bazı karışımların kalp krizi riskini nasıl tetiklediği tüm detaylarıyla haberimizde.

Doğal olan her şeyin sağlıklı olduğu yanılgısı, son yıllarda ciddi bir sağlık krizine kapı aralıyor. Aktarların raflarında "gençlik iksiri" etiketiyle yer alan ve büyük rağbet gören bazı bitkisel kürlerin, kalp-damar sistemi üzerinde resmen zehir etkisi yarattığı tespit edildi. Özellikle kulaktan dolma bilgilerle hazırlanan karışımların damarları tıkıyor olması, acil servislerdeki vaka sayılarını da artırdı. Peki, hangi karışımlardan uzak durulmalı ve bitkisel ürün alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sağlıklı yaşlanmak isterken damar sağlığını tehlikeye atan o sinsi tehlikenin ayrıntıları...

İnternette ve sosyal medyada "mucizevi karışım" ya da "gençlik iksiri" adıyla pazarlanan, aktarlarda ise yok satan bazı ürünlerin aslında kalp ve damar sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Bilinçsizce tüketilen bu karışımların damar tıkanıklığından ritim bozukluğuna kadar pek çok sorunu tetiklediği uyarısı yapılıyor. Halk arasında "her derde deva" gözüyle bakılan bazı bitkisel karışımlar, yanlış kullanım veya aşırı doz nedeniyle vücutta geri dönülemez hasarlar bırakabiliyor. Özellikle son dönemde gençleşmek, enerji toplamak veya damarları temizlemek (!) vaadiyle satılan yüksek içerikli yağlı karışımlar ve bilinçsiz hazırlanan kürler, aslında damar sağlığının en büyük düşmanı haline gelmiş durumda.

Aktarlarda kapış kapış giden bazı özel karışımların içinde bulunan yoğun doymuş yağ asitleri veya kanın pıhtılaşma dengesini bozan bitki özleri, sanılanın aksine damarları temizlemiyor; aksine damar duvarında plak oluşumunu hızlandırıyor. Damar Sertliği Riski: Uzmanlar, içeriği tam olarak bilinmeyen "enerji macunları" veya "gençlik şurupları"ndaki yüksek şeker ve kalitesiz yağ oranının kolesterolü aniden fırlatarak damar sertliğine yol açtığını belirtiyor.

İlaç Etkileşimi: Kalp veya tansiyon ilacı kullanan kişilerin bu "doğal" ürünleri tüketmesi, ilaçların etkisini ya tamamen yok ediyor ya da zehirleyici düzeye çıkarıyor.

İçindekiler Listesini Sorgulayın: Bir karışımın "doğal" olması, her bünye için güvenli olduğu anlamına gelmez. Karaciğer ve Böbrek Yükü: Bu ürünler sadece damarları değil, vücudun süzme mekanizması olan karaciğer ve böbrekleri de iflasın eşiğine getirebilir.

Doktor Onayı Şart: Özellikle kronik hastalığı olan bireyler, doktorlarına danışmadan hiçbir bitkisel takviyeye başlamamalıdır. Unutmayın: En iyi gençlik iksiri dengeli beslenme, bol hareket ve temiz sudur!

