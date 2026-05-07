'Büyük tehlike' kapıda: Aktarlarda kapış kapış gidiyor, resmen zehir

İnternette ve sosyal medyada "mucizevi karışım" ya da "gençlik iksiri" adıyla pazarlanan, aktarlarda ise yok satan bazı ürünlerin aslında kalp ve damar sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğu ortaya çıktı. Bilinçsizce tüketilen bu karışımların damar tıkanıklığından ritim bozukluğuna kadar pek çok sorunu tetiklediği uyarısı yapılıyor. Halk arasında "her derde deva" gözüyle bakılan bazı bitkisel karışımlar, yanlış kullanım veya aşırı doz nedeniyle vücutta geri dönülemez hasarlar bırakabiliyor. Özellikle son dönemde gençleşmek, enerji toplamak veya damarları temizlemek (!) vaadiyle satılan yüksek içerikli yağlı karışımlar ve bilinçsiz hazırlanan kürler, aslında damar sağlığının en büyük düşmanı haline gelmiş durumda.