Hamdi Akın aday adayı! Ali Koç'un vizyonunu devam ettirecek
Kulüp darboğazdan çıkamamıştı yönetiminde... Hamdi Akın aday adayı! Ali Koç'un vizyonunu devam ettirecek

Fenerbahçe'de kongre kazanı fokur fokur kaynıyor. Aziz Yıldırım'ın adaylık kararıyla sarsılan dengeler Hamdi Akın sürprizine hazırlanıyor. Aday olmayan Mehmet Ali Aydınlar destekçileri 'boşluğu dolduracak isim' olarak Akın'ı işaret etti. Ali Koç’un modern yönetim vizyonunu devam ettirecek, Aziz Yıldırım'a karşı duracak isim olarak Hamdi Akın'ı seçtiler. Ali Koç’un 'ekonomi ve inşaat beyni' olan Hamdi Akın'ın, Ali Koç döneminde yarım kalan projeleri tamamlamak adına elini taşın altına sokmasını istiyorlar. İşte camia kulislerinde konuşulanlar...

Kulüp darboğazdan çıkamamıştı yönetiminde... Hamdi Akın aday adayı! Ali Koç'un vizyonunu devam ettirecek

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın da adaylığını resmen açıklamasıyla kongre heyecanı tavan yaptı. Hakan Safi'nin sürece devam edeceğini açıklamasının ardından Yıldırım'a muhalif olan ve Safi'yi de istemeyen üyelerin çalışma yaptığı haberleri dolanıyor.

Kulislerden sızan haberlere göre Mehmet Ali Aydınlar'ın sürpriz şekilde "aday olmayacağını" açıklaması Fenerbahçe'de tüm dengeleri alt üst etti. Acıbadem'in patronuyla kulübü yönetmeye aday olan pek çok isim bu kararın nedenini anlamaya çalışırken, aralarından bir ismin Aydınlar'dan doğan boşluğu doldurması için harekete geçtiler. Şu an için Aydınlar'la "başkanlık" ve "yönetim kurulu" listesi için dirsek temasında bulunan isimlerin öne çıkardıkları isim Hamdi Akın oldu.

Fotospor'a göre; Daha önce pek çok kez adı başkan adaylığı için anılan ancak her seferinde aday olmayan Hamdi Akın'ın Aydınlar'ın da olmadığı bir ortamda Aziz Yıldırım'a rakip olmayı kabul edebileceği konuşuluyor. Ayrıca Aydınlar'ı destekleyen isimler Ali Koç'un da kendi yönetiminde yer verdiği Hamdi Akın'a aday olursa destek olabileceğini savunuyor.

Hatta bu isimler Aydınlar'a muhalif olan Ali Koç'un, Hamdi Akın'a destek vermese bile köstek olmayacağını düşünüyor. Akın'ı Aydınlar gibi hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım muhalefeti ile değil sadece Yıldırım muhalefeti ile rekabet ederek seçimi kazanabileceğine inanıyorlar. Böyle düşünenlere göre tek sorun bu dakikadan sonra Hamdi Akın'ın ikna edilme süreci...

Hamdi Akın eski yönetimde Ali Koç'un en güvendiği isimlerden biri ve yönetimin "ekonomi/inşaat beyni" olarak konumlanmıştı. Aziz Yıldırım kanadının en sert eleştirdiği isim olması, onun Ali Koç ile olan kader birliğini daha da pekiştirdi. Ali Koç'un Hamdi Akın'ın kendi vizyonunu tamamlayacak projelere odaklanacağına inanarak destek bile verebilir.

