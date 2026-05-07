Kulüp darboğazdan çıkamamıştı yönetiminde... Hamdi Akın aday adayı! Ali Koç'un vizyonunu devam ettirecek
Fenerbahçe'de kongre kazanı fokur fokur kaynıyor. Aziz Yıldırım'ın adaylık kararıyla sarsılan dengeler Hamdi Akın sürprizine hazırlanıyor. Aday olmayan Mehmet Ali Aydınlar destekçileri 'boşluğu dolduracak isim' olarak Akın'ı işaret etti. Ali Koç’un modern yönetim vizyonunu devam ettirecek, Aziz Yıldırım'a karşı duracak isim olarak Hamdi Akın'ı seçtiler. Ali Koç’un 'ekonomi ve inşaat beyni' olan Hamdi Akın'ın, Ali Koç döneminde yarım kalan projeleri tamamlamak adına elini taşın altına sokmasını istiyorlar. İşte camia kulislerinde konuşulanlar...