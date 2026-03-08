Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

Ülkeden ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise fahiş bilet fiyatları oldu. Güvenlik ve sigorta maliyetlerinin tavan yapmasıyla birlikte, tek yön uçuş fiyatları ortalama 400 ile 500 dolar bandına yükseldi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yoğun talep nedeniyle fiyatların bu seviyelere ulaştığını belirtirken, imkanı olanlar güvenli bölgeye geçmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Süreç, 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanmıştı. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşta bilanço ağırlaşıyor. ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da sivil can kaybı yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.