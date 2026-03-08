  • İSTANBUL
Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

Katil İsrail'in zulmü hemen her yerde sürüyor.

Foto - Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 9. gününde tırmanmaya devam ediyor. İran'ın misillemeleri altında İsrail’den kaçış sürerken, binlerce turist ve yabancı uyruklu vatandaş için tahliye koridorları açıldı; uçuşlar New York, Atina ve Larnaka gibi noktalara yapılırken bilet fiyatları 400-500 dolar bandına yükseldi. Savaşta sivil kayıplar 1332’ye ulaşırken, altyapı hasarı da artıyor.

Foto - Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş 9. gününde. 12 ülkeye yayılan gerilim karşılıklı saldırılarla sürerken İran'ın misillemeleri altındaki İsrail'den kaçış sürüyor.

Foto - Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

Bölgeden gelen son bilgilere göre, çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu vatandaş için tahliye koridoru açıldı. Sabah'ın İsrailli yayın organı Channel 14'e dayandırdığı haberde, Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketliliğin yaşandığı ve uçuşların başladığı bildirildi.

Foto - Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

Operasyon kapsamında, savaşın başlangıcından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişi için New York, Atina ve Larnaka gibi stratejik noktalara onlarca sefer planlandı. Her bir uçuşta ortalama 70 yolcunun taşınması öngörülürken, bu merkezlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu duraklara ulaşan yolcular, buradan diğer ticari seferlerle ülkelerine dönebilecek.

Foto - Büyük rezalet! İsrail'den ülkeden ayrılmak isteyenlere şok! Bilet fiyatları...

Ülkeden ayrılmak isteyenleri bekleyen en büyük sürpriz ise fahiş bilet fiyatları oldu. Güvenlik ve sigorta maliyetlerinin tavan yapmasıyla birlikte, tek yön uçuş fiyatları ortalama 400 ile 500 dolar bandına yükseldi. Havacılık sektörü temsilcileri, sınırlı uçuş sayısı ve yoğun talep nedeniyle fiyatların bu seviyelere ulaştığını belirtirken, imkanı olanlar güvenli bölgeye geçmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Süreç, 28 Şubat tarihinde İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılarla tırmanmıştı. İran'ın; Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef almasıyla genişleyen savaşta bilanço ağırlaşıyor. ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da sivil can kaybı yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.

