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Türkiye
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Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

2022-10-24 00:18:05
Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Tokat'ta alev alan tırın lastiğini şoför kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştı.

#1
Foto - Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Edinilen bilgiye göre yangın, Çamlıbel beldesinden Turhal Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan tırda meydana geldi.

#2
Foto - Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Ahmet O. (60) idaresindeki Mercedes marka tırın dorse lastiği Tokat çevre yolunda alev aldı.

#3
Foto - Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Bu sırada tır sürücüsünün ekmek teknesini söndürmek için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

#5
Foto - Büyük panik: Tırın lastiği alev aldı!

Yangını büyümeden söndürmek isteyen şoför kürekle lastiğe toprak attı. Korku dolu anların yaşandığı yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile alevler söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili trafik polisi ekipleri inceleme başlattı

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