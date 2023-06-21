2023-06-21 13:01:14 Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor
Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde... Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK, bu haftaya özel aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Kataloğu görenler hemen eksiklerini belirledi. İşte ayrıntılar...