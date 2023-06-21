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Ekonomi
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Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor

2023-06-21 13:01:14
Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor

Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok market bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? İşte ayrıntılar bu haberimizde... Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK, bu haftaya özel aktüel ürün katalog listeleri yayımlandı. Kataloğu görenler hemen eksiklerini belirledi. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor

BU FIRSATLAR KAÇMAZ • Sinbo Salça / Et Kıyma Makinesi 699 TL • Onvo Airfryer Manuel 1.649 TL • 3'lü Papilla Tava Set 249 TL • Papilla Wok Tava 79,95 TL • Papilla Sos Tava 79,95 TL • Papilla Wok Tava 159 TL • Papilla Sahan 79,95 TL

#2
Foto - Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor

• Kumsal Cam Kapaklı Sote Tava 249 TL • Kumsal Sac Kavurma 159 TL • Flexy Sepet 129 TL • Çiğ Köfte Tepsisi 129 TL • Közmatik 59,95 TL • Beş Bıçaklı İpli Rondo 79,95 TL • Mix Ayranmatik 59,95 TL • Meksi Kesme Tahtası 39,95 TL • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 54,95 TL

#3
Foto - Büyük indirim başladı! Bu fiyatları duyan, koşa koşa ŞOK’a gidiyor

• 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 44,95 TL • Kurulama Bezi 19,95 TL • 18 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 39,95 TL • 16 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 34,95 TL • 12 cm Ahşap Saplı Kurban Bıçağı 32,95 TL • Satır 49,95 TL • Dişli Ekmek Bıçağı 49,95 TL • Bileyici Masat 24,95 TL • Et Döveceği 99,95 TL

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