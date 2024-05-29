  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

2024-05-29 15:27:46
Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: “Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz”

Bu yıl 10’uncu TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyada hesabından “2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız! Planlarımızı TEKNOFEST’e göre yapalım” paylaşımında bulundu. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

1
#1
Foto - Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak. Festivalde teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki seneye göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı belirtildi. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon lira ödül ve 55 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

#2
Foto - Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI Öte yandan TEKNOFEST çalışmalar ile yapılması gereken faaliyetlerin değerlendirildiği Genel Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Köşger, Adana'da TEKNOFEST'İN 10'uncusu yapılacak. TEKNOFEST'İN en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum. İlimizde güzel bir TEKNOFEST gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" dedi.

#3
Foto - Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

REKOR BAŞVURU Bu yıl Adana'da 'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.

#4
Foto - Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ TEKNOFES'İN Adana'da yapılacak olması nedeniyle öğrencileri de büyük heyecan sardı. Yarışmaya katılacak öğrenciler projeleri büyük bir titizlikle gece-gündüz çalışarak tamamlayama çalışıyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde 16 takım TEKNOFEST yarışmaları için hazırlanıyor.

#5
Foto - Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: "Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz"

Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı Halil Öztürk, Kaan Teknoloji Kulübü olarak 2 farklı kategoride 4 farklı proje ile TEKNOFES'te başvuru yaptıklarını belirterek, "Kulübümüz bünyesinde 2 adet ekiple İnsansız Hava Kategorisinde katılacak. Yarışma için 4 adet yerli ve milli hava aracı tasarlanıp üretilecek. TEKNOFEST'i sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekstil devi iflas etti!
Ekonomi

Tekstil devi iflas etti!

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken 27 yıl önce İzmir’de kurulan Türk tekstil şirketi iflas etti ve binlerce çalışanı işsiz kaldı. Yat..
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan flaş Gazze çağrısı! 'Asker gönderelim'

Kolombiya Cumhurbaşkanı olan Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler'e Gazze çağrısında bulundu.
Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez
Gündem

Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin itirazlarına rağmen İyon ve Ege Denizi'nde deniz parkları oluşturma planına devam edeceklerini i..
Şimdi rekabet kızışacak.. Huawei'ye izin çıktı!
Teknoloji

Şimdi rekabet kızışacak.. Huawei'ye izin çıktı!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), taahhütname başvurusunda bulunan Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi'nin yurt dışına ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ziyareti açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretini 9 Haziran'da gerçekleştireceğini açıkladı.
Emlak Konut GYO'dan konut indirim kampanyası
Ekonomi

Emlak Konut GYO'dan konut indirim kampanyası

Emlak Konut GYO, çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23