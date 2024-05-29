2024-05-29 15:27:46 Büyük güne az kaldı! Selçuk Bayraktar mesajı verdi: “Biz ailecek Adana’ya gidiyoruz”
Bu yıl 10’uncu TEKNOFEST 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yapılacak. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medyada hesabından “2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız! Planlarımızı TEKNOFEST’e göre yapalım” paylaşımında bulundu. TEKNOFEST 2024'ün teknoloji yarışmalarına, 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’e 1 milyon yarışmacı ve 337 bin 744 takım yarışmıştı.