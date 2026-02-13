Büyük çöküş başladı! 3 banka, şubelerini kapatma kararı aldı

Böylece Lloyds’un son dönemde açıkladığı kapanış sayısı daha da artmış oldu. Grup hâlihazırda Ekim ayına kadar 49 şubeyi daha kapatmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl da 136 kapanış duyurulmuştu. Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından Lloyds Banking Group’un ülkede 610 şubesi kalacak. Nakit erişimini sürdürebilmek amacıyla Link ağı, 15 yeni noktada “bankacılık merkezi” kurulacağını doğruladı. Bu merkezlerde farklı bankaların personeli belirli günlerde hizmet vererek; para yatırma ve çekme, fatura ödeme, temel bankacılık işlemleri gibi hizmetler sunacak.