Büyük çöküş başladı! 3 banka, şubelerini kapatma kararı aldı
İngiltere'nin bankacılık devi Lloyds Banking Group, dijitalleşme hamlesi kapsamında bünyesindeki Lloyds, Halifax ve Bank of Scotland markalarına ait 95 şubeyi kapatma kararı aldığını duyurdu. 2026-2027 dönemini kapsayan bu dev operasyonla fiziksel şubelerin yerini bankacılık merkezleri ve mobil hizmet noktalarının alması planlanıyor. Müşteri tercihlerindeki değişim nedeniyle alınan bu karar sonrası grubun ülkedeki toplam şube sayısı 610’a kadar gerileyecek.