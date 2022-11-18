Büyük bölümü tamamlandı bile! Bittiğinde Karadeniz'in en büyüğü olacak

Her taraftan bakıldığında güzel bir siluet oluşturmasının altında Mimar Sinan’ın deha niteliğindeki mimari yetenekleri yatıyor. Bizler de torunları olarak onlara layık olmaya çalışıyoruz. Yapımının tamamını Bakanımız Erdoğan Bayraktar üstlenmiş durumda. Bu hayır çeşmesinden diğer vatandaşlarımızın yararlanması için onlara da bir kapı açılmış durumda. Onlar da hesap numaralarından istedikleri şekelde özellikle malzeme ağırlıklı olmak üzere yardım yapabiliyorlar. Rakam ne olursa olsun kendileri 'Orası benim çocuğum, orası benim namusum orayı Trabzon’a kazandırdığım diğer eserler gibi de en güzel şekilde Trabzon’a kazandıracağım' heyecanı ile bu işi yürütüyor” diye konuştu.