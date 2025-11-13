Büyük bir keşfe imza atıldı! Arjantin’de bir soy keşfedildi: O yerden müthiş keşfini duyurdu! Çarpıcı öngörü

Bulunan özel bir keşif! “Büyük sorumuz şuydu: Bu üç popülasyonun tam ortasındaki bu bölgede, buradaki insanlar bu ataların bir karışımı mıydı, yoksa değiller miydi?” diyor çalışma ortak yazarı, Arjantin Córdoba Ulusal Üniversitesi’nden genetikçi Rodrigo Nores. Güney Amerika’da, örneğin Arjantin, Şili, Paraguay ve Uruguay’ı kapsayan bölgedeki eski insanların hızlı ve iyi belgelenmiş yayılımı göz önüne alındığında (bölgede geniş dağılım gösteren “balık kuyruğu” tipli taş uçlar gibi arkeolojik kanıtlarda görüldüğü üzere), antik genomların insanların Güney Amerika’ya nasıl göç ettiğine dair başka bir kanıt dizisi sunacağı uzun süredir devam eden bir varsayımdı ifadesine yer verildi. Ancak ekibin arkeolojik iskeletlerde yaptığı genomik çalışma, Orta Arjantin’de 8.000 yıldan fazla (en az MS 1800’e kadar) varlığını sürdüren, çevresindeki gruplarla belirgin bir etkileşim göstermeyen “derin bir genetik soy hattı” ortaya koydu. Her ne kadar arkeogenetik iz yaklaşık 200 yıl önce son bulsa da, araştırmacılar modern Arjantinlilerin DNA’sında bunun bazı ipuçlarına rastladı. Çalışmada yazıldığına göre bu gizemli soy, günümüze kadar bölgede baskın Yerli Amerika soyu gibi görünüyor. Orta Arjantin’de insanların dışarıyla göçünü ve etkileşimini engelleyecek belirgin coğrafi sınırlar bulunmadığı göz önüne alındığında, bu genetik grubun neden kendi içine kapalı kaldığı belirsizliğini koruyor. Üstelik binyıllar boyunca Orta Arjantin uzun süreli kuraklıklarla, avcı-toplayıcılıktan tarımsal üretime geçişle ve Amazon kökenli grupların bölgeye yayılmasıyla karşı karşıya kaldı. Normalde bu tür olaylar genellikle nüfus devrine yol açar.