Büyük beğeni topladı! Bu sokağa giren çocukluğuna ışınlanıyor

Oyunu tamamlayan çocuklara çikolata ikram eden Baykal, yoldan geçenlerin seksek oynadığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topladı. Kahraman Baykal, gazetecilere, insanları mutlu edebilmenin sevincini yaşadığını söyledi. Fikrin ortaya çıkışını anlatan Baykal, "İnsanlar dükkanın önünden soğuk yüzlerle geçerken aklıma böyle bir fikir geldi. İnsanları nasıl güldürebileceğimi düşündüm. Maneviyata önem veren biri olarak seksek çizmek istedim. Yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü herkes o seksekten oynayarak geçmeye başladı. Yüzleri güldü bu şekilde. O mutluluğa ortak olmuş olduk." dedi.