Büyük beğeni topladı! Bu sokağa giren çocukluğuna ışınlanıyor

Baykal, çevre illerden görüp Mersin'den geçerken büfesine uğrayanlar olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İnsanlar artık yüzleri gülerek, selam vererek, tebessüm ederek dükkanın önünden geçiyor. Bu çok hoşumuza gidiyor. Dün sabah bir ağabeyimiz geldi. Torunu burada seksek oynamış. Dedesine anlata anlata bitirememiş. Buradan geçerken arabasıyla durdu. Teşekkür etti. 60-70 yaşında teyzelerimiz, amcalarımız geliyor. Yaş sınırı olmaksızın herkesin içinde o çocuk ruhu var. Bunu ortaya çıkardık."