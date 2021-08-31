Büyük avantaj sağlayacak... Türkiye'nin gururu artık çok daha güçlü!

"2020'nin son aylarında ilk lansmanı yaptığımızda Orman Genel Müdürlüğü yangın gözetlemesi için gerçekten bunun faydalı olabileceği düşüncesiyle bizimle irtibata geçmişti. İlerleyen süreçte birlikte insansız helikopterlerin gözetleme amaçlı kullanılmasına yönelik bir operasyon başlattık. Bu kapsamda Çanakkale'de uçuş gerçekleştirmeye hazırlanırken maalesef Antalya-Manavgat'ta büyük yangın başladı. O gece bölgeye intikal ettik. Yangın gözetleme süreçleriyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bizim için de ilk tecrübe oldu. Gerçekten çok başka bir tecrübe. Yangın ortamında gözetleme amaçlı bir uçuş gerçekleştirdik ve yangın söndürme helikopterleriyle entegre şekilde, onların yangınla yoğun mücadelesine destek verecek şekilde hem kendimizi muhafaza ederek hem onlara tehlike oluşturmadan uçuş gerçekleştirdik. Bu şunu gösterdi, insansız helikopterler yangın gözeteme amaçlı kullanıldığı takdirde hem önceden tespit hem çıkan yangınların büyüme yönünün ne tarafa doğru enerjisinin kaydığının tespiti noktasında çok ciddi katkı sağlayabilecek durumda."