2021-08-31 14:34:59 Büyük avantaj sağlayacak... Türkiye'nin gururu artık çok daha güçlü!
Titra Teknoloji tarafından geliştirilen ve ilk saha deneyiminde yangınla mücadelede kullanılan Alpin, askeri görevlere hazırlanıyor. İlk prototip çalışmalarında edindikleri tecrübelerden sonra aracın gövde tasarımı ve aerodinamiğinde bazı değişiklikler yapma kararı aldıklarını ifade eden Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, aracı savunma sanayisine yönelik görevlere hazırladıklarını bildirdi. Dönmez, farklı savunma sanayii firmalarıyla özellikle mühimmat ve silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını aktardı.