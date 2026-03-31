Bütün ülkeler “Türkiye bu noktaya nasıl geldi” diyor! F-16 ÖZGÜR’den AESA radarıyla tam isabet

Geçtiğimiz aylarda AESA Burun Radarı entegre edilmiş KIZILELMA platformundan GÖKDOĞAN atışı başarıyla gerçekleştirerek dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağından görüş ötesi hava-hava füzesi ateşlenmiş ve hedef tam isabetle vurulmuştu. Faaliyet raporuna göre KIZILELMA’ya ek olarak AKINCI ve ANKA-3 de hava-hava füzeleri ile donatılacak ve insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandırılacak. Az sayıda ülkenin bu kabiliyete eriştiğini belirtmekte fayda var.