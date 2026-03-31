Bütün ülkeler “Türkiye bu noktaya nasıl geldi” diyor! F-16 ÖZGÜR’den AESA radarıyla tam isabet
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanların birleştiği testte, F-16 ÖZGÜR uçağı AESA burun radarı güdümüyle ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Milli AESA radarının veri bağı yeteneğiyle ateşlenen GÖKDOĞAN füzesi, 65 kilometreyi aşan menziliyle gökyüzündeki caydırıcılığımızı yeni bir seviyeye taşıdı. Raporda ayrıca KIZILELMA’nın ardından AKINCI ve ANKA-3’ün de hava-hava füzeleriyle donatılarak dünyada eşine az rastlanır bir insansız hava muharebe gücüne ulaşacağı müjdelendi.