Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün ülkeler “Türkiye bu noktaya nasıl geldi” diyor! F-16 ÖZGÜR’den AESA radarıyla tam isabet

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli imkanların birleştiği testte, F-16 ÖZGÜR uçağı AESA burun radarı güdümüyle ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Milli AESA radarının veri bağı yeteneğiyle ateşlenen GÖKDOĞAN füzesi, 65 kilometreyi aşan menziliyle gökyüzündeki caydırıcılığımızı yeni bir seviyeye taşıdı. Raporda ayrıca KIZILELMA’nın ardından AKINCI ve ANKA-3’ün de hava-hava füzeleriyle donatılarak dünyada eşine az rastlanır bir insansız hava muharebe gücüne ulaşacağı müjdelendi.

TÜBİTAK’ın 2025 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Bu bağlamda TÜBİTAK SAGE’de gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgilere de yer verildi. Rapora göre F-16 ÖZGÜR Uçağından ilk defa AESA Burun Radarı veri bağı güdümü ile hava hedefine GÖKDOĞAN atışı başarıyla icra edildi.

Ayrıca ÖZGÜR F-16 Blok-30C/D uçağına entegrasyonu ve harici yük sertifikasyonu gerçekleştirilen HGK-84’ün GPS güdümü doğrulaması için kabul atış testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği de yine raporda açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda AESA Burun Radarı entegre edilmiş KIZILELMA platformundan GÖKDOĞAN atışı başarıyla gerçekleştirerek dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağından görüş ötesi hava-hava füzesi ateşlenmiş ve hedef tam isabetle vurulmuştu. Faaliyet raporuna göre KIZILELMA’ya ek olarak AKINCI ve ANKA-3 de hava-hava füzeleri ile donatılacak ve insansız hava araçlarına hava-hava angajman kabiliyeti kazandırılacak. Az sayıda ülkenin bu kabiliyete eriştiğini belirtmekte fayda var.

GÖKDOĞAN, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış Görüş Ötesi Hava-Hava Füze Sistemi’dir. Katı yakıtlı roket motora, 65+ km menzile ve aktif radar arayıcı başlığa sahiptir. Basınç ve parçacık etkili harp başlığına sahiptir.

