Kuzey benekli baykuşları çizgili baykuş saldırısından kurtarmak için FWS, çevresel etki beyanı taslağında başlangıçta ilk yıl yaklaşık 20.000 baykuşu itlaf etmeyi planladıklarını, ardından ilk on yılda 13.397 kuşu, yani yılda 16.303 kuşu itlaf etmeyi planladıklarını söyledi. ikinci on yılda her yıl 17.390 kuş ve üçüncü on yılda ise her yıl 17.390 kuş. Bunun muhtemelen 2025 gibi erken bir tarihte başlaması bekleniyor.