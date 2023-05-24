Bütün dünyanın gözü onda! 'Türk mucizesi' diyorlar! Yeni mekanizma

Kındap, 2010-2020 dönemindeki YEKDEM uygulamasının temiz enerji sektörünün tüm disiplinlerinde Türkiye'ye çağ atlattığını anımsattı. 2010-2020 döneminin jeotermalde altın çağ olarak nitelendiğini ifade eden Kındap, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde yapılan yatırımlarla Türkiye'de jeotermal enerji kurulu gücü yüz kattan fazla artış sağladı. Türkiye'nin bu başarısı dünya jeotermal literatürüne 'Türk Mucizesi' olarak geçti. İlk YEKDEM döneminde kurulu gücünü 1500 megavat artıran Türkiye, son iki senede sadece 80 megavat santral devreye alabildi. Çok daha hızlı devreye alınabilecek yüksek jeotermal potansiyelimiz var. Yeni YEKDEM destekleri, keşfi yapılmış kaynakların hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Yeni keşiflerin yapılması ve kaynakların ortaya çıkarılabilmesi için gereken sürenin uzun olmasından dolayı 2030'a kadar geçerli olan YEKDEM dönemi bu amaç için yeterli olmayacak. Jeotermal kaynak zengini olan ülkelerde olduğu gibi arama ve keşif çalışmalarını tüm ülkemize yayacak bir jeotermal enerji seferberliği için bu sürenin asgari 15 yıl ve üzeri olması gerekmektedir. Ancak bu durumda jeotermal enerjide hem dünya liderliğine yükselmemiz hem de jeotermal enerjinin ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir pay alması mümkün olacaktır."