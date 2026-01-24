Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerle dünya savunma pazarında 5 kıtada 105 ülkeye ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Son olarak İsviçre ve İspanyol askeri heyetlerini ağırlayan kurum, BORAN obüsü ve deniz topu gibi stratejik ürünleriyle Avrupa ülkelerinin radarına girdi. İhracat ağını her geçen gün genişleten MKE, Türkiye'nin küresel savunma sanayiindeki teknolojik üstünlüğünü tescillemeye devam ediyor.