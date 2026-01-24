  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerle dünya savunma pazarında 5 kıtada 105 ülkeye ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Son olarak İsviçre ve İspanyol askeri heyetlerini ağırlayan kurum, BORAN obüsü ve deniz topu gibi stratejik ürünleriyle Avrupa ülkelerinin radarına girdi. İhracat ağını her geçen gün genişleten MKE, Türkiye'nin küresel savunma sanayiindeki teknolojik üstünlüğünü tescillemeye devam ediyor.

#1
Foto - Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

MKE Genel Müdürlük yerleşkesi ve fabrikaları, 2025 yılı içinde 39 ülkeden 56 resmî heyet ile 21 firma temsilcisini ağırladı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İspanya Silahlı Kuvvetleri heyeti, MKE’yi ziyaret etti. Heyet, hafif silah mühimmatı imalatı ve fişek üretim hat kurulumlarının yürütüldüğü Gazi Fişek Fabrikası’nı gezdi ve MKE’nin teknolojik kabiliyetleri hakkında bilgi aldı.

#2
Foto - Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

İspanya’nın ardından İsviçre’den gelen askerî heyet de 21 Ocak’ta MKE’ye ziyaret gerçekleştirdi. İsviçre Genelkurmay Başkanlığı’ndan Albay Thomas Brunner ve beraberindeki heyete, MKE’nin ürün portföyü tanıtıldı. Ziyaret kapsamında TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ve BORAN 105 mm Hafif Çekili Obüs başta olmak üzere çeşitli sistemler hakkında bilgi verildi.

#3
Foto - Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

Avrupa ülkelerinin MKE’ye yönelik ilgisi sürerken, şirket ürünlerinin ihracatı da devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin ilk yurt dışı obüs ihracatı kapsamında 2024 yılında Bangladeş’e gönderilen BORAN obüsü, 2025 yılında Avrupa ülkesi Kuzey Makedonya’ya ihraç edildi ve saha testlerinden tam not aldı.

#4
Foto - Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise imzalanan anlaşma kapsamında TCG Akhisar, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihraç edildi. Bu süreçte gemide konuşlu bulunan millî deniz topu silah sistemi MKE Denizhan-76 da Romanya silahlı kuvvetlerinin envanterine girdi.

#5
Foto - Bütün dünya Türk silahlarının peşinde! MKE 105 ülkeye bayrak dikti

MKE, uluslararası iş birliklerini güçlendirme ve savunma sanayiinde ileri teknoloji çözümler üretme hedefi doğrultusunda temaslarını çok yönlü bir strateji çerçevesinde sürdürmeye devam edecek.

