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Eğitim
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Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf bursluluk sınav konuları

2020-06-16 11:58:51
Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf bursluluk sınav konuları

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların girdiği ve İOKBS sınavında başarı olan öğrencilerin devletin burs verdiği bir sınavdır. Her yıl olduğu gibi 2020 İOKBS bursluluk sınavına binlerce öğrencinin girmesi beklenirken öğrenci ve veliler 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav başvuru ne zaman yapılacak? Sorularını sormaya başladı. Peki İOKBS ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavı tarihi 2020.

#1
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10, ve 11. sınıflar katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10, ve 11. sınıflar katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapılacak.

#2
Foto - Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

#3
Foto - İOKBS bursluluk sınavında kaç soru soruluyor?

İOKBS bursluluk sınavında kaç soru soruluyor?

#4
Foto - İlköğretim ve Ortaöğretim , 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10, ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavında öğrencilere 100 soru soruluyor. Bursluluk sınavında adaylara 120 dakika veriliyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim , 6, 7, 8 hazırlık sınıfı, 9, 10, ve 11. sınıfların katıldığı bursluluk sınavında öğrencilere 100 soru soruluyor. Bursluluk sınavında adaylara 120 dakika veriliyor.

#5
Foto - Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?

Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak?

#6
Foto - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.

#7
Foto - İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

#8
Foto -

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı.

#9
Foto - Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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