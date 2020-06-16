Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıf bursluluk sınav konuları

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların girdiği ve İOKBS sınavında başarı olan öğrencilerin devletin burs verdiği bir sınavdır. Her yıl olduğu gibi 2020 İOKBS bursluluk sınavına binlerce öğrencinin girmesi beklenirken öğrenci ve veliler 2020 Bursluluk sınavı ne zaman? Bursluluk sınav başvuru ne zaman yapılacak? Sorularını sormaya başladı. Peki İOKBS ne zaman yapılacak? İşte bursluluk sınavı tarihi 2020.